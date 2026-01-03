Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков
Заслуженный тренер СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков скончался на 85-м году жизни, сообщает Федерация каноэ России (ФКР) в своем телеграм-канале.
Причина смерти не уточняется. Прощание с Сурковым состоится 5 января на Димитриевском кладбище в Волгограде.
«Юрий Сергеевич Сурков был не просто наставником, а Учителем с большой буквы. Его принципиальность, глубокое понимание спорта и искренняя любовь к работе воспитали не только олимпийских чемпионов, но и сильных, целеустремленных личностей», — говорится в сообщении федерации.
Сурков был тренером сборной РСФСР, а после 1991 года возглавил сборную России по гребле на байдарках. Он четырежды участвовал в Олимпиадах в качестве старшего тренера мужской сборной (Барселона-1992, Атланта-1996, Сидней-2000, Пекин-2008).
Среди известных воспитанников Суркова — чемпион мира Денис Турченков, а также Юлиана Салахова и Константин Вишняков, завоевывавшие призовые места на чемпионатах мира и Европы и выходившие в финалы Олимпийских игр.
