Умер тренер сборной Болгарии на ЧМ-1994 Димитар Пенев

Он скончался в возрасте 80 лет. Пенев является лучшим тренером XX века в Болгарии

Димитар Пенев (Фото: Bongarts / Getty Images)

Бывший игрок и тренер сборной Болгарии Димитар Пенев скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Болгарского футбольного союза.

«Очень печальный день для болгарского футбола — от нас ушел тренер номер один Болгарии в ХХ в., легендарный Димитар Пенев. В июле стратег, который привел Болгарию к самому большому успеху в истории футбола — четвертому месту на ЧМ-94 в США, отпраздновал свой 80-летний юбилей», — говорится в сообщении.

Пенев начал свою футбольную карьеру за софийский «Локомотив» (1959 — 1964 годы), а после перешел в ЦСКА, где играл до 1977 года. На его счету восемь титулов чемпиона Болгарии: один с «Локомотивом» и семь с ЦСКА. Дважды становился лучшим футболистом страны (1967, 1971).

За сборную Болгарии Пенев сыграл 90 матчей и забил два гола. Он был участником чемпионатов мира 1966, 1970 и 1974 годов.

После завершения спортивной карьеры Пенев тренировал национальную сборную и привел к четвертому месту чемпионате мира в США в 1994 году. Он был признан лучшим тренером XX века в Болгарии и стал почетным гражданином Софии.