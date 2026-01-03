Чемпиона UFC Илию Топурию вызвали в суд по делу о домашнем насилии
Чемпион UFC в легком весе и испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии, сообщает El Mundo.
Жена Топурии, Джорджина Баделл, обвинила его в домашнем и гендерном насилии, жестоком обращении в семье и нанесении телесных повреждений. Боец, в свою очередь, заявил, что стал жертвой попытки вымогательства, и отрицает все обвинения. На данный момент Топурия и Джорджина находятся в процессе развода.
Заседание состоится 7 января в Мостолесе (Испания), на котором основным вопросом станет опека и обеспечение благополучия их малолетней дочери. Повестка в суде не связана с оценкой обоснованности обвинений в домашнем насилии или изучением подробностей дела, к которым суд не имеет доступа.
Сейчас ребенок проживает с матерью и бабушкой. Баделл также запросила разрешение на выезд ребенка в Соединенные Штаты.
В декабре 2025 года спортсмен взял паузу в выступлениях из-за ситуации в семье. После UFC анонсировал поединок за временный титул в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324 (в ночь на 25 января).
На счету 28-летнего Топурии 17 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В июне 2025 года он нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. Ранее он был чемпионом в полулегком весе.
