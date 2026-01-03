Чемпиона UFC Топурию вызвали в суд по обвинению в домашнем насилии

Чемпиона UFC Илию Топурию вызвали в суд по делу о домашнем насилии

Ранее жена бойца, Джорджина Баделл, обвинила его в домашнем и гендерном насилии, жестоком обращении и нанесении телесных повреждений. Судебное заседание назначено на 7 января

Илия Топурия (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Чемпион UFC в легком весе и испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии, сообщает El Mundo.

Жена Топурии, Джорджина Баделл, обвинила его в домашнем и гендерном насилии, жестоком обращении в семье и нанесении телесных повреждений. Боец, в свою очередь, заявил, что стал жертвой попытки вымогательства, и отрицает все обвинения. На данный момент Топурия и Джорджина находятся в процессе развода.

Заседание состоится 7 января в Мостолесе (Испания), на котором основным вопросом станет опека и обеспечение благополучия их малолетней дочери. Повестка в суде не связана с оценкой обоснованности обвинений в домашнем насилии или изучением подробностей дела, к которым суд не имеет доступа.

Сейчас ребенок проживает с матерью и бабушкой. Баделл также запросила разрешение на выезд ребенка в Соединенные Штаты.

В декабре 2025 года спортсмен взял паузу в выступлениях из-за ситуации в семье. После UFC анонсировал поединок за временный титул в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324 (в ночь на 25 января).

На счету 28-летнего Топурии 17 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В июне 2025 года он нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру и завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе. Ранее он был чемпионом в полулегком весе.