Спорт⁠,
0

Панарина признали второй звездой дня НХЛ после дубля в «Зимней классике»

Форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина признали второй звездой дня НХЛ
Встреча «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой» завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Форвард Артемий Панарин набрал 3 очка (2+1) и был признан второй звездой дня НХЛ
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду» в гостевом матче «Зимней классики» — игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящей традиционно на открытом воздухе в первые дни нового года.

Встреча завершилась со счетом 5:1. У победителей голами отметились Мика Зибанежад (16, 41, 59-я минуты) и Артемий Панарин (17, 53). В составе «Флориды» единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт (43).

Панарин также отметился голевой передачей и был признан второй звездой дня в НХЛ. В текущем сезоне нападающий набрал 44 очка (16 голов + 28 передач) в 42 матчах.

Среди российских игроков вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, а голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 15 сейвов.

Швед Зибанежад установил рекорд по очкам в матче на открытом воздухе, набрав 5 очков (3+2). Предыдущее достижение принадлежало Джордану Кайру, набравшему 4 очка в 2022 году.

Матч проходил на «Лоан Депот Парк» — домашнем стадионе бейсбольной команды «Майами Марлинз» вместимостью 36,7 тыс. человек. Последний раз российские игроки забивали в матче на открытом воздухе был в 2022 году в Миннеаполисе — в игре «Сент-Луиса» против «Миннесоты». Отличились Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Кирилл Капризов за «Миннесоту».

«Зимняя классика», ежегодный матч НХЛ на открытом воздухе, проводится с 2008 года. Рекорд посещаемости был установлен в 2014 году в Детройте, когда игра между местными «Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифз» собрала 105 491 зрителя. В той встрече игроки «Ред Уингз» уступили в серии буллитов.

