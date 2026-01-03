 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Бобровский установил уникальный рекорд НХЛ в матче «Зимней классики»

Бобровский установил рекорд НХЛ в матче «Зимней классики» на открытом воздухе
Голкипер Сергей Боровский сыграл второй матч на открытом воздухе спустя 14 лет после первого в 2012 году. Предыдущий рекорд среди вратарей составлял семь лет
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по длительности перерыва между первым и вторым матчами лиги на открытом воздухе.

«Зимняя классика» — ежегодный матч НХЛ, который проходит в начале года на открытом воздухе, где хоккеисты играют в специальных ретро-формах.

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Пантерз» со счетом 1:5. Встреча прошла в рамках «Зимней классики». Для Бобровского этот матч стал вторым на открытом воздухе спустя 14 лет (первый — в 2012 году).

Предыдущий рекорд среди вратарей составлял семь лет — он принадлежал канадским голкиперам Марку-Андре Флери и Кэри Прайсу. Среди всех игроков канадский хоккеист Джордан Стаал и россиянин Андрей Марков делят рекорд по самой продолжительной паузе между матчами под открытым небом — 12 лет.

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

«Флорида Пантерз» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 40 игр. Следующий матч команда сыграет 5 января против «Колорадо Эвеланш».

Рената Утяева
Сергей Бобровский Флорида Пантерз россияне в НХЛ НХЛ
