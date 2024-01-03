Игрок сборной России Миранчук провел самый результативный матч в сезоне

Россиянин помог «Аталанте» выйти в 1/4 финала Кубка Италии

Алексей Миранчук (слева) (Фото: Spada / Global look press)

«Аталанта» из Бергамо победила «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук стал одним из главных героев матча. Он вышел с первых минут и был заменен в конце игры на 87-й минуте. За это время он отдал голевую передачу, а также стал автором гола на 71‑й минуте. Два мяча на свой счет записал Шарль де Кетеларе (24‑я и 63‑я минуты). У проигравших отличился Даниэль Болока (90+5). Этот матч стал самым результативным в этом сезоне для Миранчука. Таким образом, в его активе два гола и три передачи в 14 матчах сезона.

Статистическое приложение Flashscore признало Миранчука лучшим игроком встречи.

«Аталанта» вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Миланом».

В четвертьфинале национального Кубка «Аталанта» сыграет против «Милана». Действующим победителем турнира является «Интер».

Такое выступление Миранчука происходит на фоне слухов о том, что он может покинуть клуб. В декабре Tutto Atalanta писала, что россиянин в зимнее трансферное окно может вернуться в «Торино», в нем заинтересован главный тренер команды Иван Юрич.



Миранчук играл за туринскую команду в прошлом сезоне на правах аренды, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 29 играх Серии А. «Торино» завершил сезон на десятом месте.