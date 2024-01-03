Первый зампред Думы Жуков назвал игру «Спартака» главным разочарованием года

Александр Жуков, известный болельщик «Спартака», заявил, что игра его любимой команды пока не впечатляет

Александр Жуков (слева) (Фото: Monika Skolimowska / Global look press)

Игра «Спартака» является главным разочарованием 2023 года, заявил «Матч ТВ» первый зампред Госдумы и болельщик красно-белых Александр Жуков.

«Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня», — сказал Жуков.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на пятой строчке. В 18 матчах команда набрала 30 очков. От лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» команда отстает на восемь баллов, от идущего на второй строчке «Зенита» — на шесть, от «Динамо» — на два, а от «Локомотива» — на одно.

«Спартак» является десятикратным чемпионом России, десятикратным обладателем Кубка СССР, четырехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, шестикратным обладателем Кубка Содружества, полуфиналистом трех главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).