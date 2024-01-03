Тарасова отказала Рудковской в предложении поработать комментаторами

Тарасова заявила, что Рудковская не является комментатором и не является профессионалом в этом ремесле

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что не собирается работать комментатором с продюсером Яной Рудковской. Об этом Тарасова заявила «Спорт-Экспрессу».

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», — сказала Тарасова.

Во вторник Рудковская заявила, что хотела бы прокомментировать фигурное катание с Тарасовой. «Вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару! Ну если из области фантастики и мечт. Я смотрела сейчас чемпионат России и получала удовольствие. Татьяна Анатольевна — лучшая! Никто с ней не может сравниться. Всегда не в бровь, а в глаз», — говорила Рудковская.

Тарасова является одним из самых титулованных тренеров в истории спорта. Ее фигуристы выиграли в общей сложности более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В последние годы она активно комментирует крупные соревнования по фигурному катанию.