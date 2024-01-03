Польский гроссмейстер отказался пожимать руку тренеру Карякина

Перед началом партии россиянин Денис Хисматуллин подошел к доске, у которой сидел Ян-Кшиштоф Дуда, протянул ему руку, но польский спортсмен демонстративно отказался пожимать ее сопернику

Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину (Фото: Скриншот)

Сильнейший польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан). Встреча завершилась вничью.

Перед началом партии россиянин подошел к доске, у которой сидел Дуда, протянул ему руку, но польский спортсмен демонстративно отказался пожимать ее сопернику.

О причинах такого решения Дуды не сообщается. Однако польское издание Rzeczpospolita объясняет это тем, что россиянин неоднократно выезжал в зону боевых действий между Россией и Украиной. Также издание обращает внимание, что Хисматуллин дружит с Сергеем Карякиным, который активно поддерживает российских военных.

На турнире в Самарканде Дуда встречался против еще двух соперников, выступавших под флагом ФИДЕ, — россиянина Игоря Лысого и белоруса Владислава Ковалева. Однако в обоих случаях Дуда пожимал руку соперникам.

Хисматуллин является обладателем Кубка России 2005 года. Он является победителем «Master-open-2006» в Воронеже, бронзовым призером Высшей лиги чемпионата России 2009, серебряным призером Высшей лиги чемпионата России 2010.