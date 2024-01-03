Овечкин впервые с октября забил в двух матчах подряд в НХЛ

Российский форвард отличился по разу в матче против «Нэшвилла» и «Питтсбурга»

Александр Овечкин (Фото: Rich Graessle / Icon Sportswire / imago-images.de / Global Look Press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей, кроме Овечкина, авторами голов стали Том Уилсон, Бек Маленстин, Мартин Фехервари. За «Питтсбург», который проигрывал по ходу встречи со счетом 0:4, шайбы забросили Рикард Ракелль, Синди Кросби и Джейк Гюнцель. Российский форвард команды Евгений Малкин отметился голевой передачей.

После игры Овечкин похвалил свою команду и сказал, что эта победа — лучшее начало 2024 года. «Мы возьмем все хорошее из этой игры на будущее. Мы отлично начали, потом, возможно, немного расслабились, но в третьем периоде у нас была надежная игра», — сказал форвард пресс-службе НХЛ.

Для Овечкина это уже 126-я победная шайба в карьере. Таких шайб больше только у чешской суперзвезды Яромира Ягра — 135. Также форвард довел число набранных очков в составе своей команды до 1507 (830 шайб + 677 результативных передач) и обошел канадского защитника Рэя Бурка. Теперь россиянин на седьмом месте.

Выше только канадцы Горди Хоу (1809 очков, «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755, «Детройт»), Марио Лемье (1723, «Питтсбург»), Уэйн Гретцки (1669 — «Эдмонтон Ойлерз»), Джо Сакик (1641 — «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш») и Сидни Кросби (1540 — «Питтсбург»).