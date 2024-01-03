Более 100 российских шахматистов сменили гражданство в 2023 году: кто они

Более 100 российских шахматистов сменили гражданство в 2023 году. Кто они

Более 100 российских шахматистов сменили гражданство в 2023 году. Среди них есть именитые шахматисты. Кто из звезд российских шахмат сменил гражданство — в материале «РБК Спорт»

Анастасия Костенюк (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Лучший российский гроссмейстер Ян Непомнящий летом заявил, что не хочет менять спортивное гражданство, но в то же время не собирается играть за сборную страны «при нынешних отношениях» с Федерацией шахмат России (ФШР).

При этом он отметил, что в среде российских шахматисты наметилась тенденция по смене гражданства из-за позиции ФШР. В ответ вице-президент ФШР Сергей Смагин объяснил высказывание гроссмейстера его психологической неустойчивостью.

Однако в 2023 году спортивное гражданство сменили 104 российских шахматиста. Об этом говорится на сайте Международной федерации шахмат (FIDE).

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев не видит ничего экстраординарного в решении более ста российских шахматистов сменить гражданство в 2023 году.

«Нельзя забывать, что FIDE в своей статистике говорит вообще о всех, в том числе про маленьких детей, родители которых работают за границей. Например, турки не дают играть с российским гражданством, у них такие правила. Не далее чем полчаса назад мне пришел очередной запрос из Турецкой шахматной федерации», — сказал Ткачев «Матч ТВ».



По его словам, из тех, кто сменил гражданство, «от силы три‑пять являлись топовыми», среди них Александра Костенюк, Алексей Сарана и Никита Витюгов, которые играли за сборную.

Ткачев отметил, что шахматисты получили возможность менять гражданство за сутки только из-за перехода ФШР в Азиатскую федерацию. «Минувший год показал абсолютную правильность этого решения. За этот период было собрано 87 медалей, из которых 39 — золотые. У FIDE есть свои правила, они одинаковы для всех, работают в обе стороны. Ничего экстраординарного в данной ситуации нет», — отметил Ткачев.



Ранее Ткачев назвал большинство ушедших шахматистов «сбитыми летчиками». Он подчеркнул, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тыс. шахматистов, «поэтому никакой трагедии нет».

«РБК Спорт» вспомнил самых известных российских шахматистов, сменивших спортивное гражданство после начала операции на Украине.

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Кто сменил российский паспорт

Никита Витюгов (Англия)

Никита Витюгов покинул сборную России в конце августа 2023 года. 36-летний спортсмен стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную. Он занимает 25-е место. Выше него в рейтинге только Ян Непомнящий (5), Сергей Карякин (12), Александр Грищук (18).

Российские шахматисты после перехода ФШР в Азиатскую федерацию в феврале 2023 года получили право менять спортивное гражданство за один день при условии, что новая страна будет европейской. Этим правом воспользовались уже множество шахматистов. В середине июля Forbes сообщал, что процедуру смены гражданства прошли более 140 российских шахматистов.

Евгений Романов (Норвегия)

Одним из первых российских шахматистов, кто сменил гражданство, стал Евгений Романов. В марте 2022-го он заявил, что принял решение выступать под флагом Норвегии.

«Этот переход уже происходит некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но особого отношения к российским шахматам не имел. Теперь же, когда у российских спортсменов столько проблем с допуском к соревнованиям, этот шаг необходим для продолжения карьеры», — сказал Романов.

По словам шахматиста, он уже несколько лет живет в Норвегии. При этом Романов заявил, что смена спортивного гражданства никак не связана с Украиной.

Алина Кашлинская (Польша)

Чемпионка Европы по шахматам Алина Кашлинская в мае 2022 года перешла в сборную Польши. В 2015 году шахматистка вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

Вице-президент ФШР, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов тогда заявил «Спорт-Экспрессу», что «не нужно здесь за что-то цепляться». «У Кашлинской муж — поляк. Какие тут могут быть вопросы? Это ее право», — сказал Карпов.

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил «РИА Новости», что переход Кашлинской в польскую федерацию «можно понять, потому что она долгие годы живет в Польше со своим мужем».

Кашлинская победила на чемпионате Европы в 2019 году. В женском рейтинге FIDE 28-летняя Кашлинская занимает 12-е место.

Александра Костенюк (Швейцария)

Александра Костенюк является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008-го по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды.

В начале января 2023 года было объявлено, что Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии с 2024 года. Но в итоге она смогла перейти под флаг Швейцарии раньше запланированного — с 3 марта 2023-го. Это произошло после того, как Федерацию шахмат России 28 февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Костенюк была замужем за гражданином Швейцарии, у нее есть паспорт этой страны уже более десяти лет. На данный момент она живет во Франции с дочерью и вторым мужем, российским шахматистом Павлом Трегубовым.

Евгений Алексеев (Израиль)

Российский шахматист Евгений Алексеев с 10 марта выступает под флагом Израиля. 37-летний Алексеев является чемпионом России 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2013 года. Шахматист представлял Россию на чемпионате мира-2004, Кубке мира в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах, выступал за сборную страны на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске. В рейтинге FIDE сейчас Алексеев занимает 312-е место.

Алексей Сарана (Сербия)

В конце апреля на сайте FIDE объявили, что Алексей Сарана будет выступать под флагом Сербии. 23-летний Сарана в марте выиграл чемпионат Европы, в рейтинге FIDE сейчас занимает 50-е место.

Александр Мотылев (Румыния)

Александр Мотылев 14 июня сменил спортивное гражданство на румынское. На протяжении карьеры Мотылев в качестве тренера работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России.

Карякин заявил «РИА Новости», что перестал общаться с Мотылевым еще после начала военной операции на Украине. «Это его личное решение, он имеет право на свою определенную гражданскую позицию. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась спецоперация, мы перестали общаться вообще. Он инициировал прекращение общения со мной. Помимо этого, он подписывал письмо против специальной военной операции. Это его выбор, его позиция, его решение», — сказал Карякин.

В декабре 2022 года 43-летний Мотылев был включен в список кандидатов в сборную на 2023-й как тренер мужской команды и в резервный список как игрок в командных соревнованиях. Мотылев — чемпион России (2001), чемпион Европы.

Кирилл Алексеенко (Австрия)

Кирилл Алексеенко теперь будет выступать под флагом Австрии. Смена гражданства была подтверждена FIDE 7 июля. 26-летний Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Шахматист участвовал в турнире претендентов на матч за мировую шахматную корону в Екатеринбурге (2020), на который попал, получив wild card. Тогда Алексеенко занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.

Владимир Федосеев (Словения)

Владимир Федосеев с 27 июля представляет Словению. Гроссмейстер заявил, что это было вынужденным решением. «Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — сказал Федосеев.

Он высказал надежду, что ему больше не придется менять спортивное гражданство. «Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», — добавил он.

Федосеев — абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013), третий призер первенства Европы и первенства мира среди юношей до 20 лет (2014), четвертьфиналист Кубка мира (2017). Он занимает 60-е место в рейтинге FIDE.

Антон Демченко (Словения)

Российский шахматист Антон Демченко теперь выступает под флагом Словении, об этом стало известно 28 июля. 35-летний Демченко является чемпионом Европы 2021 года. В рейтинге FIDE сейчас шахматист занимает 137-е место.

Максим Чигаев (Испания)

Максим Чигаев получил испанское гражданство. 26-летний спортсмен занимает 164-е место в рейтинге FIDE. В составе сборной России он становился победителем Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет (2012), также дважды был бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

Санан Сюгиров (Венгрия)

Санан Сюгиров, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, будет представлять Венгрию. 30-летний уроженец Элисты является бронзовым призером чемпионата Европы (2018), победителем юношеских чемпионатов Европы и мира в разных возрастных категориях. В прошлом году Сюгиров стал вторым в суперфинале чемпионата России, хотя лидировал до последнего тура.

Серьезно ли Россия пострадала из-за массового отъезда шахматистов

Сергей Смагин, вице-президент Федерации шахмат России (ФХР)

«Очень либеральные правила FIDE позволили быструю смену паспорта. Российская Федерация достаточно серьезно пострадала. Этот период нужно пережить, разобраться и двигаться дальше. В 1990-е годы были большие потери, но мы их пережили, нужно смотреть с оптимизмом. Шахматы последние годы развиваются очень серьезно. Другое дело, что должно пройти время, чтобы молодые таланты подросли и дошли до топ-уровня. У нас много талантов, но со многими надо работать. Многие не верят, но я убежден, что мы быстро сможем наверстать потери, которые понесла шахматная федерация. Но сборная у нас все равно хорошая. Пока сборной играть негде, но если бы у нас сейчас появились соревнования, то однозначно претендовали бы на самые высокие места», — заявил Смагин «РБК Спорт».

Александр Грищук, трехкратный чемпион мира по блицу, гроссмейстер

«Жалко, что Витюгов покинул сборную, но это его право. Могу только пожелать ему удачи. Не думаю, что Россия лишится всех топовых шахматистов, хотя уже многих страна потеряла. Думаю, что гроссмейстеры, которые хотели бы поменять паспорт, все равно меняли бы, даже если бы не было возможности делать это за один день. Просто это бы заняло меньше времени. Думаю, что в основном те, кто хотел, уже поменяли, но не исключаю, что смены гражданства еще будут», — сказал Грищук «РБК Спорт».

Сергей Шипов, международный гроссмейстер

«Это было ожидаемо, но я думал, что он [Витюгов] перейдет под флаг Испании, потому что он там жил. Видимо, британские товарищи оказались более проворными и предложили ему хорошие условия. Конечно, это потеря для наших шахмат: Витюгов и чемпионом страны был, и за сборную достаточно успешно играл. С другой стороны, у нас пока есть Ян Непомнящий и все остальные, поэтому другие позиции в нашей сборной вполне спокойно можно было бы варьировать, если бы она где-то играла», — цитирует Шипова ТАСС.

Сергей Карякин, 12-й номер рейтинга FIDE

«Это наша комплексная проблема, о которой я говорю не первый месяц. К сожалению, российские шахматные чиновники не очень прислушиваются к моим словам. А зря, потому что мы регулярно теряем ведущих шахматистов. Если бы это был единичный эпизод, то это была бы не настолько значимая потеря. Очень много ребят ушли. Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной и нам придется выступать вторым составом. Это снижает наш общий шахматный потенциал в стране. Потеря Никиты Витюгова очень серьезная, потому что он стабильно входит в клуб шахматистов с рейтингом 2700 плюс. Это один из ведущих гроссмейстеров России. Неслучайно он перешел в Англию, потому что он там будет номером один по рейтингу», — сказал Карякин «РИА Новости».