Кого мир спорта потерял в 2023 году

В прошедшем году ушли из жизни многие легенды спорта. «РБК Спорт» вспомнил их

Анфиса Резцова (Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС)

Футбол

Вениамин Мандрыкин

Вениамин Мандрыкин (Фото: Александр Федоров/ Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался 6 августа на 42-м году жизни. Причины смерти не называются.

Мандрыкин с 2010 года был прикован к инвалидному креслу после ДТП, в котором получил перелом позвоночника. Инцидент произошел в Брянске, Мандрыкин на Porsche Cayenne пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и врезался в дерево.

Вратарь на протяжении карьеры был игроком «Алании» и ЦСКА, выступал на правах аренды за «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо».

Мандрыкин — трехкратный чемпион России (2003, 2005, 2006 годы), обладатель Кубка УЕФА (2005), четыре раза брал Кубок России и три раза — Суперкубок страны. За сборную России провел два матча.

Бобби Чарльтон

Бобби Чарльтон (Фото: manutd.com)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет. Чарльтон провел 17 лет в составе МЮ, был капитаном команды. Он сыграл 758 матчей и забил 249 голов, выиграв Кубок европейских чемпионов, три чемпионских титула и Кубок Англии. За сборную Англии он сыграл 106 матчей, забил 49 голов и выиграл чемпионат мира 1966 года. Также Чарльтон является обладателем «Золотого мяча» 1966 года.

Чарльтону более 47 лет (1968–2015) принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии (49), пока в сентябре 2015 года его не превзошел Уэйн Руни. В 1994 году Чарльтон был посвящен в рыцари.

После завершения карьеры работал в МЮ в качестве директора в течение 39 лет. В ноябре 2020 года стало известно, что Чарльтону диагностировали деменцию.

Чарльтон был последним из игроков МЮ, пережившим мюнхенскую авиакатастрофу 1958 года. Трагедия произошла 6 февраля, когда самолет Airspeed AS.57 Ambassador британской авиакомпании British European Airways, на борту которого находились игроки МЮ, а также несколько тренеров, болельщиков и журналистов, разбился при попытке взлета в аэропорту Мюнхена. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23.

Жена Алекса Фергюсона

Алекс Фергюсон с женой Кэти (Фото: manutd.com)

Жена бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона Кэти скончалась 6 октября в возрасте 84 лет. Пара поженилась в 1966 году, они прожили вместе 57 лет. У них родились трое сыновей.

Фергюсон завершил карьеру в 2013 году после смерти сестры жены, Бриджит. Тогда он говорил: «Моя жена Кэти была ключевой фигурой на протяжении всей моей карьеры, обеспечивая основу стабильности и поддержки. Слов недостаточно, чтобы выразить, что это значило для меня». Леди Кэти ранее отговорила его от завершения карьеры в 2002 году.

Также футбольный мир потерял

Чемпиона Европы 1964 года в составе сборной Испании и почетного президента мадридского футбольного клуба «Реал» Амансио Амаро (83), который умер 21 февраля.

Бывшего футболиста сборной Италии Джанлука Виалли (58), который скончался 6 января.

Почетного председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Евгения Шунтова (87), скончавшегося 7 января.

Камерунского футболиста, чемпиона Олимпиады и экс-игрока ПСЖ Модеста М'Бами (40), умершего 8 января.

Бывшего нападающего сборной Бразилии Карлоса Роберто де Оливейры, известного под прозвищем Динамит (68), скончавшегося 8 января.

Бывшего футболиста московского «Динамо» Валерия Урина (88), скончавшегося 23 января.

Бывшего футболиста минского «Динамо», призера чемпионата СССР Михаила Мустыгина (85), скончавшегося 27 января.

Бывшего вратаря и тренера «Рубина» Алексея Семенова (73), скончавшегося 27 января.

Бывшего защитника сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Александра Радченко (46), скончавшегося 8 февраля.

Бывшего главного тренера сборной Хорватии Мирослава Чиро Блажевича (87), который выиграл бронзу на чемпионате мира 1998 года, умершего 8 февраля.

Серебряного призера чемпионата Европы 1984 года в составе сборной Испании, бывшего футболиста «Барселоны» и «Реала» Маркоса Алонсо Пенья (63), скончавшегося 9 февраля.

Вратаря бельгийской команды «Синт-Элоис-Винкель-Спорт» из Западной Фландрии Арне Эспила (25), скончавшегося 12 февраля.

Бывшего футболиста сборной Франции, рекордсмена по числу голов на одном чемпионате мира (13 голов) Жюста Фонтена (89), скончавшегося 1 марта.

Защитника клуба «Расинг Абиджан» Силлы Мустафа (21), умершего 6 марта.

Помощника бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло Итало Гальбьяти (85), скончавшегося 8 марта.

Полузащитника южноафриканского клуба «Ричардс-Бэй» Сифамандла Мтоло (29), умершего 8 марта.

Бывшего полузащитника сборной Испании и легенду «Барселоны» Жозепа Фусте (82), скончавшегося 20 апреля.

Известного футбольного журналиста, бывшего главу пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Андрея Малосолова (50), скончавшегося 2 мая.

Бывшего вратаря сборной Мексики по футболу Антонио Карбахаля (93), умершего 10 мая.

Бывшего футболиста сборной Латвии Гинтса Фрейманиса (38), скончавшегося 7 июня.

Известного советского футболиста и тренера вратарей Юрия Перескокова (60), умершего 23 июня.

Бывшего футболиста сборной Бельгии и «Рубина» Седрика Русселя (45), умершего 24 июня.

Обладателя полного комплекта медалей чемпионатов мира в составе сборной ФРГ Хорста-Дитера Хёттгеса (79), умершего 3 июля.

Российского футбольного арбитра Даниила Шеметова (31), умершего 7 июля.

Обладателя «Золотого мяча» 1960 года Луиса Суареса (88), умершего 9 июля.

Бывшего футболиста сборной Англии Тревора Фрэнсиса (69), скончавшегося 24 июля.

Бывшего главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского (73), скончавшегося 16 августа.

Итальянского тренера, рекордсмена чемпионата Италии по числу матчей в качестве тренера Карло Маццоне (86), умершего 19 августа.

Помощника главного тренера сборной Коста-Рики Эрика Родригес Сантамария (49), скончавшегося 13 сентября во время поездки команды в Европу на товарищеские матчи.

Первого президента футбольного клуба ЦСКА Виктора Мурашко (87), скончавшегося 27 сентября.

Бывшего защитника ЦСКА Николая Булгакова (63), скончавшегося 1 октября после продолжительной болезни.

Бывшего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Англии Фрэнсиса Ли (79), умершего 2 октября после продолжительной борьбы с раком.

Председателя правления «Эвертона» Билла Кенрайта (77), скончавшегося 24 октября.

Нападающего нижнетагильской футбольной команды «Уралец-ТС» Кирилла Кочетова (21), скончавшегося 1 ноября из-за полученных в ДТП травм.

Бывшего форварда сборной Ганы Рафаэля Двамена (28), скончавшегося 11 ноября после потери сознания во время матча чемпионата Албании.

Бывшего вратаря сборной Зимбабве по футболу Джорджа Чигова (32), умершего 15 ноября.

Заслуженного тренера России, бывшего тренера и президента «Балтики» Корнея Шперлинга (76), скончавшегося 16 ноября.

Бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Терри Венейблса (80), умершего 26 ноября.

Чемпиона СССР по футболу в составе ереванского «Арарата» Николая Казаряна (76), скончавшегося 19 декабря.

Хоккей

Бобби Халл

Бобби Халл (Фото: Александр Данилюшин/Фотохроника ТАСС)

Член Зала хоккейной славы, канадский нападающий Бобби Халл умер 30 января на 85-м году жизни. Халл играл в НХЛ в 1957–1972 годах за «Чикаго», в 1961 году выиграл с командой Кубок Стэнли.

Канадский форвард 12 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ, дважды становился самым ценным игроком сезона, трижды — лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

С национальной сборной Халл участвовал в Суперсерии 1974 года, выиграл Кубок Канады 1976 года. В 1983 году Бобби Халл был включен в Зал хоккейной славы, в 2017 году — в список 100 величайших игроков НХЛ.

Халл вместе с одноклубником Стэном Микитой считаются одними из первых хоккеистов, которые начали использовать клюшки с загибом, повысив эффективность бросков.

Отец Александра Овечкина

Михаил и Александр Овечкины (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)

Лучший российский бомбардир в истории НХЛ Александр Овечкин 15 февраля сообщил о смерти своего отца Михаила на 72-м году жизни. «Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Овечкин в соцсетях.

Михаил Овечкин — бывший футболист московского «Динамо» и экс-тренер ДЮСШ клуба. До отъезда сына в НХЛ не пропустил ни одной его тренировки. Ради карьеры сына завершил тренерскую деятельность. В одном из постов в соцсетях Александр назвал отца учителем, другом и главным болельщиком.

Родион Амиров

Родион Амиров (Фото: Andy Devlin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» и сборной России Родион Амиров, у которого ранее обнаружили опухоль головного мозга, умер 14 августа в возрасте 21 года. О диагнозе Амирова стало известно в феврале прошлого года.

Амиров — воспитанник уфимского хоккея. Он был выбран на драфте НХЛ в 2020 году «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим 15-м номером. Амиров играл на молодежном чемпионате мира 2021 года, где забил два гола и набрал шесть очков в семи играх, став лидером команды по результативности.

Также Амиров установил рекорд сборной России, выступая в том же сезоне на финском этапе Евротура. Нападающий стал первым игроком в истории национальной команды, забившим в трех дебютных матчах подряд на этапах Евротура. Форвард провел за «Салават Юлаев» 79 матчей в КХЛ, набрал 18 очков (десять шайб и восемь передач).

Также хоккейный мир потерял

Победителя Олимпийских игр 1992 года по хоккею Сергея Баутина (55), умершего 2 января.

Бывшего нападающего Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одного из самых популярных игроков «Ванкувер Кэнакс» в период выступления за клуб Джино Оджика (52), скончавшегося 16 января.

Бывшего хоккеиста «Динамо» и спортивного комментатора Владимира Писаревского (87), скончавшегося 18 февраля.

Обладателя Кубка Стэнли 1990 года в составе «Эдмонтон Ойлерз» Петра Клима (58), скончавшегося 4 мая.

Бывшего нападающего и директора по хоккейным операциям омского «Авангарда» Евгения Хацея (46), умершего 25 мая.

Чемпиона России в составе уфимского «Салавата Юлаева», бывшего капитана «Амура» Дмитрия Тарасова (44), скончавшегося 15 июня.

Нападающего молодежной сборной Великобритании по хоккею Алекса Грэма (20), скончавшегося 28 июня.

Бывшего нападающего сборной Финляндии и одного из лучших игроков в истории чемпионата страны Юрьё Хакала (91), умершего 24 июля.

Заслуженного тренера РСФСР по хоккею Германа Чумачека (73), умершего 3 августа.

Бывшего защитника клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Боба Бауна (86), умершего 15 августа.

Чемпиона России в составе московского «Динамо» Дмитрия Суханова (49), умершего 23 октября.

Бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона (29), выступавшего за «Ноттингем Пантерс», умершего 29 октября, после того как он случайно получил порез шеи в матче Британской элитной лиги (EIHL) с «Шеффилд Стилерс».

Бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Романа Чехманека (52), который скончался 12 ноября.

Бывшего хоккеиста московского «Спартака», трехкратного чемпиона СССР Алексея Макарова (82), который умер 16 декабря.

Двукратного вице-чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Игоря Капустина (66), который скончался 17 декабря.

Хоккей с мячом

Георгий Канарейкин

Георгий Канарейкин (Фото: Официальный сайт ФХМР)

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин скончался в возрасте 72 лет.

Канарейкин на протяжении карьеры выступал за архангельский «Водник», московское «Динамо», с которым семь раз выиграл чемпионат СССР, и новосибирский «Сибсельмаш». В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата СССР.

Канарейкин — обладатель Кубка европейских чемпионов (1975, 1976, 1978), шестикратный чемпион мира (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979), включен в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира (1998).

Также мир бенди потерял

Известного в прошлом защитника архангельского «Водника» Ивана Козлова (41), который скончался 26 июня.

Пятикратного чемпиона мира по хоккею с мячом России Валерия Бочкова (76), который скончался 29 сентября.

Баскетбол

Владимир Родионов

Президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов 18 декабря умер в возрасте 76 лет.

Родионов до 1982 года выступал за саратовский «Автодорожник», после стал главным тренером и президентом клуба. В 1997 и 1998 годах привел «Автодор» к золоту чемпионата России. Также клуб стал многократным призером чемпионата России.

Под его руководством во взрослом баскетболе дебютировали лидеры сборной России Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Семен Антонов и другие игроки, которые впоследствии стали чемпионами Европы, призерами Олимпиады, ЧМ и Евробаскета.

Введен в зал славы Единой лиги ВТБ.

Также баскетбольный мир потерял

Бывшего баскетболиста сборной Украины Руслана Отверченко (33), который скончался 15 января.

Заслуженного тренера России, бывшего главного тренера УНИКСа Александра Зрядчикова (76), который скончался 5 марта.

Пятикратного чемпиона СССР по баскетболу в составе ЦСКА Яака Липсо (82), который скончался 5 марта.

Одного из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Михаила Григорьева (77), скончавшегося 9 мая.

Главного тренера баскетбольного ЦСКА-2 Предрага Бадняревича (60), который скончался 13 мая.

Заслуженного тренера России Владимира Тржескала (92), умершего 7 августа.

Двукратного серебряного призера чемпионатов мира в составе сборной России, генерального директора «Новосибирска» Сергея Бабкова (56), который умер 21 августа.

Бывшего форварда клубов НБА «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик» Брэндона Хантера (42), который скончался 13 сентября.

Форварда сборной Венесуэлы по баскетболу Гарли Соджо (24), который скончался 23 декабря.

Бокс

Игорь Высоцкий

Игорь Высоцкий (Фото: Ираклий Чохонелидзе / ИТАР-ТАСС)

Чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий скончался 2 апреля в возрасте 69 лет.

Высоцкий дважды побеждал прежде не знавшего поражений трехкратного олимпийского чемпиона кубинца Теофило Стивенсона, а в 1978 году стал одним из трех советских боксеров (вместе с Евгением Горстковым и Петром Заевым), принявших участие в спаррингах с Мохаммедом Али.

Высоцкий завершил спортивную карьеру в 27 лет, когда не смог отобраться на Олимпийские игры в Москве. После ухода из спорта Высоцкий занимался бизнесом, снимался в кино, открыл в Мытищах клуб бокса, где бесплатно готовил новых чемпионов. Высоцкий — чемпион СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР в тяжелой весовой категории.

Также мир бокса потерял

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе шотландца Кена Бьюкенена (77), который скончался 1 апреля.

Филиппинского боксера Кеннета Эгано (22), который 10 мая скончался от травм, полученных 6 мая во время боя против соотечественника Джейсона Факуларина.

ММА

Александр Пушница

Александр Пушница (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница скончался 27 января в возрасте 73 лет. «Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря. Искренние соболезнования родным, друзьям и воспитанникам», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

В Федерации самбо и дзюдо Омской области сообщили ТАСС, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Пушница боролся долгое время.

На счету Пушницы три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), две победы на чемпионатах Европы (1976, 1984), девять раз он становился чемпионом СССР (1974–1980, 1983, 1984). Пушница является самым титулованным советским самбистом.

Пушница ранее занимал пост заместителя председателя Федерации самбо Омской области. Также он является почетным гражданином Омска и Омской области.

Также мир ММА потерял

Американского бойца ММА, чемпионку промоушена ONE Championship Викторию Ли (18), которая скончалась 8 января.

Трехкратного чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы по самбо Николая Баранова (70), который скончался 3 июля.

Заслуженного тренера СССР по самбо, бывшего старшего тренера женской сборной России Юрия Борисочкина (79), который скончался 8 октября.

Олимпийские виды спорта

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова (Фото: Уткин Игорь, Яковлев Александр/ТАСС)

Биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла 20 октября в возрасте 58 лет. На счету Резцовой две золотые олимпийские медали в биатлоне (1992 — спринт и 1994 — эстафета) и еще одна — в лыжных гонках (1988 — эстафета). Также она является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам (1985, 1987, 1999 годы — эстафета) и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Резцова — единственная спортсменка, выигравшая олимпийское золото и в биатлоне, и в лыжах. До 2018 года была единственной спортсменкой с золотыми медалями Игр в двух зимних видах, пока чешка Эстер Ледецкая не победила в Пхёнчхане в горнолыжном спорте и сноуборде. В марте Резцова перенесла сердечный приступ.

Олег Протопопов

Людмила Белоусова и Олег Протопопов (Фото: Виктор Шандрин / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов скончался 3 ноября в возрасте 91 года. Протопопов выступал в паре с Людмилой Белоусовой, на которой позднее женился. Они шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965–1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Они стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.

После ухода из спорта в течение четырех лет Протопопов и Белоусова работали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года они были приглашены на показательные выступления в Швейцарию, где и остались, не вернувшись в СССР. Спортсменов лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях СССР, спортсменов называли предателями.

В 1995 году они получили швейцарское гражданство. Спортсмены выступали в различных шоу до преклонного возраста. В последний раз они вышли на лед в 2015 году, катались в шоу «Вечер с чемпионами», которое организовали студенты Гарвардского университета. В последний раз они приезжали в Россию в 2014-м — по приглашению Федерации фигурного катания на коньках России посетили олимпийский турнир фигуристов в Сочи.

Александр Тихомиров

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) 19 января сообщила о смерти на 77-м году жизни советского фигуриста, доктора педагогических наук, профессора кафедры теории и методики зимних видов спорта, мастера спорта СССР Александра Тихомирова.

Тихомиров был первым партнером Татьяны Тарасовой в парном катании, дуэт завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. После ухода из спорта из-за травмы Тарасова стала тренировать Тихомирова с Людмилой Суслиной.

Тихомиров и Суслина были бронзовыми призерами (1967) и победителями (1968) международного турнира «Голубые мечи» (ГДР), серебряными призерами международных соревнований «Московские коньки» (1967). Пара выиграла бронзу чемпионата СССР 1965 года, Универсиады-1968 и соревнований на Кубок СССР 1969-го.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Тихомирова Александра Константиновича. Светлая память об ученом, педагоге, душевном и жизнелюбивом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ирина Рабер

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер скончалась 5 июля в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

С 2005 года по апрель 2022-го Рабер возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом федерации. Кроме того, она работала префектом Северо-Восточного административного округа Москвы (2000–2010).

Также олимпийские виды потеряли

Олимпийскую чемпионку 1980 года в составе сборной СССР по гандболу Валентину Лутаеву (67), скончавшуюся 12 января.

Первого олимпийского чемпиона по биатлону шведа Клас Лестандера (91), который скончался 14 января.

Двукратного чемпиона Европы по плаванию, заслуженного мастера спорта СССР, члена Совета старейшин Всероссийской федерации плавания (ВФП) Леонида Барбиера (85), который скончался 16 января.

Обладателя Кубка европейских чемпионов по гандболу Юрия Житникова (61), скончавшегося 17 января.

Сценариста, писателя и легкоатлета Германа Климова (81), который скончался 23 января.

Старейшего из остававшихся в живых участников Олимпийских игр уругвайского яхтсмена Феликса Сьенра (107), скончавшегося 1 февраля.

Трехкратного олимпийского чемпиона по гребле Владимира Морозова (82), который скончался 10 февраля.

Чемпиона мира по легкой атлетике в помещении 2003 года в прыжках с шестом немца Тима Лобингера (50), который скончался 17 февраля.

Бронзового призера юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участника чемпионата России Ивана Осипова (20), который умер 20 февраля.

Пляжную волейболистку Екатерину Абрамову (18), которая 21 февраля скончалась от травм, полученных в результате ДТП.

Заслуженного тренера России по лыжным гонкам Валентина Самохина (84), умершего 23 февраля.

Единственного двукратного олимпийского чемпиона в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом Боба Ричардса (97), который скончался 28 февраля.

Чемпиона Олимпиады 1956 года в гребле на каноэ Павла Харина (95), который скончался 6 марта.

Связующего сборной Японии по волейболу, участника Олимпиады в Токио Наонобу Фудзии (31), который скончался 12 марта.

Олимпийского чемпиона 1968 года по прыжкам в высоту американского легкоатлета Дика Фосбери (76), скончавшегося 14 марта.

Знаменитого советского и украинского тренера по художественной гимнастике Альбину Дерюгину (91), которая скончалась 29 марта.

Советскую волейболистку, серебряного призера Олимпиады Ларису Берген (74), скончавшуюся 7 апреля.

Трехкратную чемпионку России по гандболу Викторию Дивак (29), которая скончалась 17 апреля.

Бывшего президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолия Акентьева (81), умершего 24 апреля.

Девятикратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Юрия Королева (60), который скончался 29 апреля.

Олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро в эстафете 4x100 м в составе сборной США, чемпионку мира 2017 года в спринте Тори Боуи (32), которая скончалась 3 мая.

Серебряного призера чемпионата России и серебряного призера юниорского чемпионата мира по бобслею Владимира Зайцева (31), который умер 5 мая.

Двукратного чемпиона мира по велотреку британца Тони Дойла (64), который скончался 6 мая.

Заслуженного тренера России, мастер спорта СССР по велокроссу и шоссе Николая Хитрука (75), который скончался 12 мая.

Олимпийского чемпиона по гандболу и заслуженного мастера спорта СССР Игоря Васильева (57), который умер 27 мая.

Заслуженного тренера России по биатлону Вячеслава Щеглова (75), скончавшегося 2 июня.

Двукратного олимпийского чемпиона 1968 года американского бегуна Джима Хайнса (76), который умер 6 июня.

Чемпиона Олимпийских игр 1980 года, многолетнего капитана сборной СССР по волейболу Вячеслава Зайцева (70), который скончался 12 июня.

Советского пятиборца, чемпиона Игр-1972 в Мюнхене и двукратного чемпиона мира в командных соревнованиях Владимира Шмелева (76), умершего 15 июня.

Заслуженного мастера спорта СССР по фехтованию на саблях, олимпийского чемпиона 1980 года Николая Алехина (68), скончавшегося 8 июля.

Заслуженного тренера России, первого президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрия Белова (80), скончавшегося 11 июля.

Чемпиона Олимпиады-1980 в эстафете 4х400 м в составе сборной СССР Ремигиюса Валюлиса (64), который скончался 19 июля.

Гандболиста белгородского клуба «Технолог-Спартак» Никиту Задорожнего (27), который умер 31 июля.

Заслуженного тренера России Михаила Потапова (78), возглавлявшего в разные годы национальные сборные по санному спорту и натурбану, который скончался 6 августа.

Бывшего конькобежца Сергея Буянова, супруга заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Водорезовой, скончавшегося 11 августа.

Чемпиона Олимпиады 1964 года в академической гребле Бориса Дубровского (83), который скончался 14 августа.

Двукратного чемпиона Европы по прыжкам в воду Владимира Тимошинина (53), который скончался 15 августа.

Победителя Олимпиады 1988 года в командной рапире Анвара Ибрагимова (57), скончавшегося 27 августа.

Олимпийского чемпиона по академической гребле Анатолия Сасс (87), который скончался 31 августа.

Заслуженного тренера СССР по конькобежному спорту, чемпиона мира 1975 года Владимира Кащея (74), который умер 3 сентября.

Трехкратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Альберта Азаряна (94), который скончался 5 сентября.

Бывшего главного тренера сборной России по прыжкам на батуте Виталия Дубко (87), который скончался 19 сентября.

Двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова (86), который скончался 27 октября.

Чемпиона Европы 1946 года в беге на дистанции 400 м, бывшего члена МОК датчанина Нильса Хольст-Соренсена (100), который умер 28 октября.

Именитого тренера по фигурному катанию Ютту Мюллер (94), которая умерла 3 ноября.

Рекордсмена СССР и мира среди юниоров в весовой категории до 90 кг, абсолютного чемпиона СССР по тяжелой атлетике Руслана Таркила (73), который умер 15 ноября.

Участницу сборной Германии по художественной гимнастике Мию Софи Литке (16), которая скончалась 21 ноября.

Белорусского фристайлиста и тренера Максима Густика (35), скончавшегося 9 декабря.

Призера Олимпийских игр 1984 года в составе сборной СССР по санному спорту Евгения Белоусова (61), который скончался 12 декабря.

Двенадцатикратного чемпиона СССР и России в гонках за лидером на велотреке, рекордсмена мира Евгения Власова (90), который скончался 25 декабря.

Остальные виды спорта