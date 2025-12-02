Серена Уильямс в 44 года вернулась в пул допинг-тестирования
Обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
«Она уведомила нас о желании вернуться в пул тестирования. Я не знаю, означает ли это, что она возвращается, или просто дает себе такую возможность. Могу лишь сказать, что она вернулась в пул, и, следовательно, должна снова предоставлять информацию о своем местонахождении», — сообщил The Athletic представитель ITIA Адриан Бассетт.
Имя 44-летней Уильямс появилось в обновленном списке пула допинг-тестирования ITIA от 6 октября.
Последний раз американка играла на турнире WTA в 2022 году — на US Open. При этом говоря об «уходе из спорта» Уильямс избегала фразы о «завершении карьеры», хотя и была выведена из пула допинг-тестирования.
Чтобы получить возможность снова выступать на официальных турнирах Уильямс должна находиться в пуле допинг-тестирования на протяжении шести месяцев.
The Athletic предполагает, что Уильямс хочет сыграть в следующем году в миксте на US Open.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили