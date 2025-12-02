Серена Уильямс в 44 года вернулась в пул допинг-тестирования

Чтобы получить возможность снова выступать на официальных турнирах теннисистка должна находиться в пуле допинг-тестирования на протяжении шести месяцев. Последний раз она выходила на корт в 2022 году

Серена Уильямс (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

«Она уведомила нас о желании вернуться в пул тестирования. Я не знаю, означает ли это, что она возвращается, или просто дает себе такую возможность. Могу лишь сказать, что она вернулась в пул, и, следовательно, должна снова предоставлять информацию о своем местонахождении», — сообщил The Athletic представитель ITIA Адриан Бассетт.

Имя 44-летней Уильямс появилось в обновленном списке пула допинг-тестирования ITIA от 6 октября.

Последний раз американка играла на турнире WTA в 2022 году — на US Open. При этом говоря об «уходе из спорта» Уильямс избегала фразы о «завершении карьеры», хотя и была выведена из пула допинг-тестирования.

Чтобы получить возможность снова выступать на официальных турнирах Уильямс должна находиться в пуле допинг-тестирования на протяжении шести месяцев.

The Athletic предполагает, что Уильямс хочет сыграть в следующем году в миксте на US Open.