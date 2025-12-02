Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме
Ярославский «Локомотив» проиграл петербургскому СКА со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У гостей отличились Брендан Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).
«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.
Ранее в этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА (4:2, 3:1, 3:2).
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 44 очка в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 34 очками в 30 играх расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 4 декабря в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», СКА в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили