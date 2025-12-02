 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,86 x 3,9 2 3,8 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,36 x 5 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,9 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,78 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,23 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме

«Локомотив» трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме в матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу СКА. Андрей Педан сравнял на 59-й минуте, а в овертайме победу СКА принес Марат Хайруллин
Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» проиграл петербургскому СКА со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У гостей отличились Брендан Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.

Ранее в этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА (4:2, 3:1, 3:2).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 44 очка в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 34 очками в 30 играх расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 4 декабря в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», СКА в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ
Спорт
В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года
Спорт
Вратаря «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 21:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 21:28
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусами в Нижегородской области Общество, 21:40
«ГЛОНАСС» запланировал выход на биржу в течение трех лет Технологии и медиа, 21:36
В Кремле оценили шанс непарламентских партий попасть в Госдуму Политика, 21:34
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 21:33
Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме Спорт, 21:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гуляйполе: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 21:28
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 21:27
Серена Уильямс в 44 года вернулась в пул допинг-тестирования Спорт, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Что известно о прилетевшем в Москву на переговоры зяте Трампа 21:17
Литва отправит в армию 5 тыс. человек в 2026 году Политика, 21:16
Что известно о прилетевшем к Путину спецпосланнике Трампа Уиткоффе 21:16