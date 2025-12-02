«Локомотив» трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме в матче КХЛ

Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу СКА. Андрей Педан сравнял на 59-й минуте, а в овертайме победу СКА принес Марат Хайруллин

Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» проиграл петербургскому СКА со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У гостей отличились Брендан Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.

Ранее в этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл СКА (4:2, 3:1, 3:2).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 44 очка в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 34 очками в 30 играх расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 4 декабря в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», СКА в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».