 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,86 x 3,9 2 3,8 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,38 x 4,9 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,78 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,23 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда

Малавийский нападающий скончался в возрасте 43 лет
Исо Каньенда
Исо Каньенда (Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press)

Бывший нападающий «Ростова», московского «Локомотива» и сборной Малави Исо Каньенда скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ростова».

Причина его смерти не уточняется.

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову». Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», — говорится в сообщении.

Каньенда выступал за «Ростов» в 2003–2005, 2006–2007 годах, став бронзовым призером чемпионата России 2005 года. В России он также играл за «Локомотив» (только три матча в РПЛ), КАМАЗ, «Ротор» и брянское «Динамо».

В сборной Малави Каньенда провел 60 матчей и забил 19 голов.

Карьеру он завершил в 2017 году.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов ФК Локомотив Москва ФК Ротор ФК КАМАЗ Малави
Материалы по теме
Бывший главный тренер «Кайрата» умер в 46 лет
Спорт
Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 19:48 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 19:48
Эксперты не выявили предпосылок к снижению цен на новостройки в 2026 году Недвижимость, 20:15
Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве Политика, 20:14
Мосбиржа допустила акции «Базиса» к торгам с 10 декабря Инвестиции, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве Политика, 19:59
Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев Политика, 19:56
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео Политика, 19:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда Спорт, 19:50
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями Политика, 19:48
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 19:47
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 19:43
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
РАДИО
 Финансы, 19:40
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде Общество, 19:38