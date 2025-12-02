Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда

Малавийский нападающий скончался в возрасте 43 лет

Исо Каньенда (Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press)

Бывший нападающий «Ростова», московского «Локомотива» и сборной Малави Исо Каньенда скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ростова».

Причина его смерти не уточняется.

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову». Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», — говорится в сообщении.

Каньенда выступал за «Ростов» в 2003–2005, 2006–2007 годах, став бронзовым призером чемпионата России 2005 года. В России он также играл за «Локомотив» (только три матча в РПЛ), КАМАЗ, «Ротор» и брянское «Динамо».

В сборной Малави Каньенда провел 60 матчей и забил 19 голов.

Карьеру он завершил в 2017 году.