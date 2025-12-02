Вирер выиграла первую личную гонку нового сезона Кубка мира по биатлону

В тройку призеров индивидуальной гонки в Эстерсунде также вошли финка Соня Лейнамо и француженка Камиль Бене

Доротея Вирер (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Итальянка Доротея Вирер стала победительницей первой гонки нового сезона Кубка мира по биатлону. Она выиграла индивидуальную гонку на 15 км в шведском Эстерсунде.

Вирер показала результат 43 минуты 8 секунд, совершив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла финка Соня Лейнамо (отставание 0,3 секунды; один промах), третьей стала француженка Камиль Бене (+8,4; 1).

Этап в Эстерсунде стартовал 29 ноября, состоялись четыре эстафеты — у мужчин и женщин, микст и сингл-микст.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.