Российский форвард стал участником обмена в НХЛ
Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» обменял российского форварда Никиту Александрова в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщается на сайте команды.
Взамен «Сент-Луис» получил другого нападающего — Акила Томаса.
Александров был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2019 года во втором раунде под общим 62-м номером. Всего в НХЛ 25-летний россиянин провел 51 матч и набрал 9 (3 + 6) очков. В нынешнем сезоне он выступал только за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ — 18 матчей и 14 (3 + 11) очков.
25-летний Томас также в этом сезоне играл только в АХЛ — 19 матчей и 13 (4 + 9) очков. Всего в карьере в НХЛ на его счету 32 матча и 7 (4 + 3) очков.
