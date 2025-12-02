 Перейти к основному контенту
Red Bull назвал партнера Ферстаппена на сезон-2026 «Формулы-1»

Хаджар станет партнером Ферстаппена в Red Bull в сезоне-2026 «Формулы-1»
Француз Исаак Хаджар в следующем сезоне перейдет в Red Bull из Racing Bulls, заменив японца Юки Цуноду
Макс Ферстаппен и&nbsp;Исаак Хаджар
Макс Ферстаппен и Исаак Хаджар (Фото: redbullracing.com)

Француз Исаак Хаджар станет основным пилотом команды Red Bull в следующем сезоне «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте команды.

21-летний Хаджар будет партнером четырехкратного чемпиона «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена.

Нынешний сезон стал для Хаджара дебютным в «Формуле-1», он выступает за Racing Bulls, младшую команду Red Bull. Перед последним этапом француз занимает десятое место в общем зачете, набрав 51 очко.

Ферстаппен начинал нынешний сезон с австралийцем Лиамом Лоусоном в качестве партнера, но уже начиная с третьего этапа Red Bull провел рокировку с Racing Bulls — Лоусона заменил японец Юки Цунода. Выступали после этого оба не слишком удачно. Лоусон занимает 14-е место в общем зачете (38 очков), Цунода — 15-е (33).

В следующем сезоне партнером Лоусона в Racing Bulls будет новичок «Формулы-1» — 18-летний британец Арвид Линдблад. В этом году он выступает в «Формуле-2», где занимает седьмое место в общем зачете. Цунода же перейдет на место тест-пилота Red Bull.

Таким образом, на сезон-2026 в командах «Формулы-1» больше не осталось свободных мест для основных пилотов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 гоночная команда Red Bull Макс Ферстаппен Исаак Хаджар Арвид Линдблад
