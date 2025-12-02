Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ
Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Николай Салыго (44-я минута) и Даниил Липский (54), победный буллит на счету Сэма Энаса. У хозяев отличились Егор Воронков (24) и Игнат Коротких (56).
«Динамо» выиграло пятый матч подряд и нанесло «Амуру» четвертое поражение кряду.
«Динамо» набрало 47 очков в 32 матчах и вернулось на первое место в Западной конференции. «Амур» с 29 очками расположился на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче «Динамо» 16 декабря в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Амур» 4 декабря примет «Локомотив».
В параллельном матче «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Сочи» со счетом 2:4.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
