Спорт⁠,
Спорт⁠,
0

Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ

Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ, победив «Амур»
Белорусский клуб победил «Амур» в серии буллитов, выиграл пятый раз подряд
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск)
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск)

Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Николай Салыго (44-я минута) и Даниил Липский (54), победный буллит на счету Сэма Энаса. У хозяев отличились Егор Воронков (24) и Игнат Коротких (56).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд и нанесло «Амуру» четвертое поражение кряду.

«Динамо» набрало 47 очков в 32 матчах и вернулось на первое место в Западной конференции. «Амур» с 29 очками расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 16 декабря в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Амур» 4 декабря примет «Локомотив».

В параллельном матче «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Сочи» со счетом 2:4.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск ХК Амур
