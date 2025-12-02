Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ

Белорусский клуб победил «Амур» в серии буллитов, выиграл пятый раз подряд

Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск)

Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Николай Салыго (44-я минута) и Даниил Липский (54), победный буллит на счету Сэма Энаса. У хозяев отличились Егор Воронков (24) и Игнат Коротких (56).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд и нанесло «Амуру» четвертое поражение кряду.

«Динамо» набрало 47 очков в 32 матчах и вернулось на первое место в Западной конференции. «Амур» с 29 очками расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 16 декабря в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Амур» 4 декабря примет «Локомотив».

В параллельном матче «Адмирал» во Владивостоке проиграл «Сочи» со счетом 2:4.