Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта
Решение CAS, обязывающее Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян к соревнованиям в олимпийских дисциплинах, усиливает позицию России в других видах. Об этом заявила «РБК Спорт» спортивный юрист и руководитель спортивной практики группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелович.
«Я не могу сказать, что это прецедент, так как в CAS нет прецедентов в принципе, в понимании англосаксонской системы права. Но то, что это произошло, усиливает позицию в других видах спорта однозначно. Пока нет мотивировочных решений по новым решениям, поэтому мы не знаем, какие именно мотивы принятия решений были, и, соответственно, не знаем, можем ли мы распространить это на другие виды спорта», — сказала Анцелович.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российских лыжников на решение FIS запретить им участие в международных соревнованиях.
Согласно решению суда, FIS должна обеспечить участие российских спортсменов в олимпийских дисциплинах под нейтральным флагом в соответствии с требованиями МОК и в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и для всех остальных спортсменов, включая использование российской символики и флага.
Также российские лыжники могут принять участие в олимпийской квалификации.
