В федерации оценили шансы прыгунов и двоеборцев отобраться на Олимпиаду

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что в связи с малым количеством квалификационных этапов у россиян мало шансов отобраться на Игры

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

У российских прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев есть только минимальные шансы отобраться на Олимпиаду 2026 года, заявил ТАСС глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Если есть возможность принять участие в этапах Кубка мира, то у двоеборцев это минимальное количество этапов, а у прыгунов, видимо, в лучшем случае это «Турнир четырех трамплинов». Но вряд ли этого хватит, чтобы квалифицироваться на Игры», — сказал Дубровский.

По словам Дубровского, пока даже нет понимания, на каких международных соревнованиях россияне смогут выступить и сколько может продлиться процедура выдачи нейтрального статуса.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.

После решения CAS FIS обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах (лыжи, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина) в нейтральном статусе, включая квалификацию к Олимпийским играм 2026 года.