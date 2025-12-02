В федерации оценили шансы прыгунов и двоеборцев отобраться на Олимпиаду
У российских прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев есть только минимальные шансы отобраться на Олимпиаду 2026 года, заявил ТАСС глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
«Если есть возможность принять участие в этапах Кубка мира, то у двоеборцев это минимальное количество этапов, а у прыгунов, видимо, в лучшем случае это «Турнир четырех трамплинов». Но вряд ли этого хватит, чтобы квалифицироваться на Игры», — сказал Дубровский.
По словам Дубровского, пока даже нет понимания, на каких международных соревнованиях россияне смогут выступить и сколько может продлиться процедура выдачи нейтрального статуса.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.
После решения CAS FIS обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах (лыжи, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина) в нейтральном статусе, включая квалификацию к Олимпийским играм 2026 года.
