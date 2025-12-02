 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер заявил, что пока рано праздновать допуск лыжников на турниры FIS

Бородавко — о решении CAS по лыжникам: «Открывать шампанское пока рановато»
Сюжет
Олимпиада-2026
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил, что решение CAS это пока только первый этап по возвращению российских спортсменов на международные турниры
Юрий Бородавко
Юрий Бородавко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) пока рано праздновать допуск российских лыжников на международные соревнования, заявил «Матч ТВ» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

CAS 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.

«Радостное решение, но это пока первый этап по возвращению. Теперь нужно понять, на какие старты нас допустят, пустят ли в Норвегию, какое количество спортсменов. Впереди еще большая работа, которая приведет нас к логическому завершению — к Олимпийским играм», — сказал Бородавко.

По словам Бородавко, пока рановато открывать шампанское.

После решения CAS FIS обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах (лыжи, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина) в нейтральном статусе, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи CAS Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
