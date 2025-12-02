Саблистка Егорян рассказала, что Усманов в 2012 году подарил ей квартиру

Такой дорогой подарок фехтовальщица получила после победы на первенстве мира в Москве

Яна Егорян (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян рассказала в интервью Ксении Собчак, что в 2012 году миллиардер Алишер Усманов подарил ей квартиру.

«В 2012 году в Москве было первенство мира, на котором мне удалось завоевать золото. Я тогда еще была юниоркой. И первым таким большим, крупным подарком было то, что Алишер Бурханович подарил мне квартиру», — рассказала Егорян.

По словам Егорян, это была квартира в Куркино (район на Северо-Западе Москвы). «На нее я никогда не смогла бы заработать своим трудом. Это была мотивация на долгие годы, чтобы продолжать работать», — добавила спортсменка.

Усманов в 2012 году занимал пост президента Международной федерации фехтования.

Егорян 31 год, на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала золотые медали в личном и командном турнирах. Также она является трехкратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы.