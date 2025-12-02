 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,6 x 4,1 2 1,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,84 x 3,7 2 4,2 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,86 x 3,9 2 3,8 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Саблистка Егорян рассказала, что Усманов в 2012 году подарил ей квартиру

Такой дорогой подарок фехтовальщица получила после победы на первенстве мира в Москве
Яна Егорян
Яна Егорян (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян рассказала в интервью Ксении Собчак, что в 2012 году миллиардер Алишер Усманов подарил ей квартиру.

«В 2012 году в Москве было первенство мира, на котором мне удалось завоевать золото. Я тогда еще была юниоркой. И первым таким большим, крупным подарком было то, что Алишер Бурханович подарил мне квартиру», — рассказала Егорян.

По словам Егорян, это была квартира в Куркино (район на Северо-Западе Москвы). «На нее я никогда не смогла бы заработать своим трудом. Это была мотивация на долгие годы, чтобы продолжать работать», — добавила спортсменка.

Усманов в 2012 году занимал пост президента Международной федерации фехтования.

Егорян 31 год, на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала золотые медали в личном и командном турнирах. Также она является трехкратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Яна Егорян Алишер Усманов
Материалы по теме
Почему россияне показали худший за 26 лет результат на ЧМ по фехтованию
Спорт
447 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры
Спорт
Российские спортсмены получили угрозы на чемпионате мира по фехтованию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 13:48 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 13:48
Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за 1,5 часа Общество, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Тренер заявил, что пока рано праздновать допуск лыжников на турниры FIS Спорт, 13:56
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики найма Образование, 13:55
Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля Финансы, 13:53
Самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково Политика, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск Политика, 13:45
Бывший зампред ЦБ оценил идею создания в России валютного коридора
РАДИО
 Финансы, 13:43
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Валюта Индии рекордно упала, курс доллара впервые превысил 90 рупий Инвестиции, 13:31
Telegram за сутки заблокировал более 510 тыс. каналов и пабликов Общество, 13:30
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от турниров Спорт, 13:30
ИИ-агенты смогли взломать смарт-контракты на миллионы долларов Крипто, 13:30