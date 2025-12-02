Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона

Форвард «Питтсбурга» сделал две передачи в игре с «Филадельфией», прервав серию из трех матчей без очков

Евгений Малкин (справа) (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томас Новак (54) и Кевин Хейз (56). У проигравших отличился Тайсон Ферстер (26).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, прервав свою трехматчевую серию без набранных очков.

В 25 матчах в нынешнем сезоне 39-летний Малкин набрал 26 (6+20) очков. В списке лучших бомбардиров сезона среди россиян он обошел форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (12+13). Впереди Никита Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11+21) и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (17+14).

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.