Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томас Новак (54) и Кевин Хейз (56). У проигравших отличился Тайсон Ферстер (26).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, прервав свою трехматчевую серию без набранных очков.
В 25 матчах в нынешнем сезоне 39-летний Малкин набрал 26 (6+20) очков. В списке лучших бомбардиров сезона среди россиян он обошел форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (12+13). Впереди Никита Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11+21) и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (17+14).
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.
