Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона

Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ
Форвард «Питтсбурга» сделал две передачи в игре с «Филадельфией», прервав серию из трех матчей без очков
Евгений Малкин (справа)
Евгений Малкин (справа) (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томас Новак (54) и Кевин Хейз (56). У проигравших отличился Тайсон Ферстер (26).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, прервав свою трехматчевую серию без набранных очков.

В 25 матчах в нынешнем сезоне 39-летний Малкин набрал 26 (6+20) очков. В списке лучших бомбардиров сезона среди россиян он обошел форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (12+13). Впереди Никита Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11+21) и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (17+14).

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Александр Овечкин
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
