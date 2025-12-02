 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,8 x 4,1 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,75 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,86 x 3,9 2 3,8 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца

Воронков дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца из «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков дважды подрался по ходу встречи с «Нью-Джерси». В первом поединке он нокаутировал канадского защитника Брендена Диллона
Дмитрий Воронков
Дмитрий Воронков (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков дважды подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз».

В начале второго периода у ворот «Девилз» произошла потасовка, в ходе которой россиянин подрался с канадским защитником Бренденом Диллоном. Воронков нанес сопернику несколько ударов, и тот упал. При падении Диллон ударился лицом об лед и не сразу смог подняться, площадку он покинул в сопровождении врача.

Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом за драку.

Когда Воронков отбыл штраф, в драку с ним вступил американский форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен. Поединок у них завершился вничью, оба оказались на льду. Они также были наказаны пятиминутным штрафом.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:3. Воронков не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне на счету Воронкова 18 (9+9) очков в 26 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков
Материалы по теме
Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног
Спорт
Овечкин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд
Спорт
Панарин вошел в число звезд дня в НХЛ после четырех набранных очков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 10:27 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 10:27
Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире Политика, 10:56
Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС Политика, 10:52
Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple Технологии и медиа, 10:52
Большунов извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму Спорт, 10:51
Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова Политика, 10:46
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе Образование, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В России началась сборка Evolute по полному циклу. Мы узнали подробности Авто, 10:41
Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая Политика, 10:41
Два человека пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край Политика, 10:37
Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона Спорт, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца Спорт, 10:23
«Невьянская башня». Читаем отрывок из новой книги Алексея Иванова Life, 10:19