Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца
Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков дважды подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз».
В начале второго периода у ворот «Девилз» произошла потасовка, в ходе которой россиянин подрался с канадским защитником Бренденом Диллоном. Воронков нанес сопернику несколько ударов, и тот упал. При падении Диллон ударился лицом об лед и не сразу смог подняться, площадку он покинул в сопровождении врача.
Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом за драку.
Когда Воронков отбыл штраф, в драку с ним вступил американский форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен. Поединок у них завершился вничью, оба оказались на льду. Они также были наказаны пятиминутным штрафом.
Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:3. Воронков не отметился результативными действиями.
В нынешнем сезоне на счету Воронкова 18 (9+9) очков в 26 матчах.
