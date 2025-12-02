Воронков дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца из «Нью-Джерси»

Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков дважды подрался по ходу встречи с «Нью-Джерси». В первом поединке он нокаутировал канадского защитника Брендена Диллона

Дмитрий Воронков (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков дважды подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз».

В начале второго периода у ворот «Девилз» произошла потасовка, в ходе которой россиянин подрался с канадским защитником Бренденом Диллоном. Воронков нанес сопернику несколько ударов, и тот упал. При падении Диллон ударился лицом об лед и не сразу смог подняться, площадку он покинул в сопровождении врача.

Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом за драку.

Когда Воронков отбыл штраф, в драку с ним вступил американский форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен. Поединок у них завершился вничью, оба оказались на льду. Они также были наказаны пятиминутным штрафом.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:3. Воронков не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне на счету Воронкова 18 (9+9) очков в 26 матчах.