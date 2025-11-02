НХЛ: Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

Малкин ударил клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Во время матча россиянину дали две минуты штрафа, а департамент безопасности игроков оштрафовал его на максимальную сумму

Евгений Малкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина наказали максимальным штрафом $5 тыс. за удар клюшкой канадского защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли. Об этом сообщил департамент безопасности игроков НХЛ.

«Питтсбург» 1 ноября проиграл «Виннипегу» со счетом 2:5.

Малкин заработал удаление в концовке первого периода.

В этом матче он записал на свой счет результативную передачу.

У 39-летнего Малкина три гола и 15 передач в 13 играх сезона.