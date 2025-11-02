Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой
Российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина наказали максимальным штрафом $5 тыс. за удар клюшкой канадского защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли. Об этом сообщил департамент безопасности игроков НХЛ.
«Питтсбург» 1 ноября проиграл «Виннипегу» со счетом 2:5.
Малкин заработал удаление в концовке первого периода.
В этом матче он записал на свой счет результативную передачу.
У 39-летнего Малкина три гола и 15 передач в 13 играх сезона.
