Спорт⁠,
0

Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

НХЛ: Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой
Малкин ударил клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Во время матча россиянину дали две минуты штрафа, а департамент безопасности игроков оштрафовал его на максимальную сумму
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина наказали максимальным штрафом $5 тыс. за удар клюшкой канадского защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли. Об этом сообщил департамент безопасности игроков НХЛ.

«Питтсбург» 1 ноября проиграл «Виннипегу» со счетом 2:5.

Малкин заработал удаление в концовке первого периода.

В этом матче он записал на свой счет результативную передачу.

У 39-летнего Малкина три гола и 15 передач в 13 играх сезона.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
НХЛ россияне в НХЛ Евгений Малкин
