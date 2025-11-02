«Балтика» победила клуб Черчесова и вернулась в топ-4 в РПЛ
Калининградская «Балтика» победила грозненский «Ахмат» в 14-м туре РПЛ со счетом 2:0.
Мячи забили Максим Петров (на девятой минуте, голевую атаку начал тренер команды Андрей Талалаев) и Сергей Пряхин (52).
Гости с 59-й минуты играли вдесятером после удаления Георгия Мелкадзе.
«Балтика» продлила беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялась на четвертое место в таблице (27 очков), опередив «Локомотив».
У «Ахмата» одно очко в четырех последних матчах и девятое место (16 очков).
В 15-м туре «Балтика» 9 ноября примет «Краснодар», а команда Станислава Черчесова сыграет дома со «Спартаком».
