Спорт⁠,
Спорт⁠,
0

«Балтика» победила клуб Черчесова и вернулась в топ-4 в РПЛ

«Балтика» победила игравший вдесятером «Ахмат» и поднялась в топ-4 клубов РПЛ
Матч завершился со счетом 2:0. «Ахмат» на 59-й минуте остался в меньшинстве после удаления Мелкадзе
Максим Петров
Максим Петров (Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»)

Калининградская «Балтика» победила грозненский «Ахмат» в 14-м туре РПЛ со счетом 2:0.

Мячи забили Максим Петров (на девятой минуте, голевую атаку начал тренер команды Андрей Талалаев) и Сергей Пряхин (52).

Гости с 59-й минуты играли вдесятером после удаления Георгия Мелкадзе.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялась на четвертое место в таблице (27 очков), опередив «Локомотив».

У «Ахмата» одно очко в четырех последних матчах и девятое место (16 очков).

В 15-м туре «Балтика» 9 ноября примет «Краснодар», а команда Станислава Черчесова сыграет дома со «Спартаком».

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Балтика
