Ягудин назвал трагедией мужские прокаты на Гран-при в Красноярске

Почти все одиночники допустили падения и ошибки, а занявший первое место в короткой программе Угожаев получил на шесть баллов меньше, чем на предыдущем этапе. Ягудин выразил надежду, что в произвольной программе все будет лучше

Алексей Ягудин (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в трансляции на «Первом канале» назвал трагедией выступление фигуристов-одиночников в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

Почти все претенденты на попадание в призеры допустили во время прокатов падения и ошибки.

«Закончилась эта «трагедия». Ну правда, для нас, конечно же, очень важно и наша мечта — наблюдать и комментировать абсолютно чистые прокаты. Но вот такие прокаты случились в Красноярске. Надеюсь, что завтра будет все абсолютно по-другому», — сказал Ягудин.

Короткую программу выиграл Николай Угожаев (88,88 балла). На предыдущем этапе в Магнитогорске он получил за свой прокат на шесть баллов больше.

Произвольные программы фигуристы представят 3 ноября.