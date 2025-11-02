Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли первый матч на Итоговом турнире WTA

Андреева и Шнайдер уступили в двух сетах Дабровски и Рутлифф

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images )

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели поражение в первом матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

Российская пара уступила Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия) со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер будут чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

Накануне с поражения на турнире стартовала россиянка Вероника Кудерметова, выступающая в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала. В этом сезоне они выиграли турниры в Брисбене, Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open, Roland Garros, в Дохе и Риме.

Призовой фонд турнира превышает $15 млн.