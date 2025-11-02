«Спартак» впервые победил в чемпионате России по футболу среди женщин
Футболистки «Спартака» обеспечили себе победу в чемпионате России, сыграв вничью с ЦСКА в предпоследнем, 25-м туре.
Московское дерби закончилось со счетом 2:2.
ЦСКА вышел вперед благодаря голам Невены Дамьянович и Милены Николич, «Спартак» во втором тайме сравнял усилиями Натальи Машиной и Тияны Филипович.
С 81-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве.
«Спартак» набрал 61 очко и досрочно стал чемпионом. Созданный в 2023 году женский клуб «красно-белых» участвовал в Суперлиге второй раз.
У ЦСКА 57 очков и второе место.
