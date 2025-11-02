 Перейти к основному контенту
«Спартак» впервые победил в чемпионате России по футболу среди женщин

Футболистки «Спартака» после дерби с ЦСКА впервые победили в чемпионате России
«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и стал недосягаем для армейской команды перед последним туром. Женскую команду «красно-белых» для Суперлиги создали в 2023 году
Фото: Телеграм-канал ЖФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ЖФК «Спартак»

Футболистки «Спартака» обеспечили себе победу в чемпионате России, сыграв вничью с ЦСКА в предпоследнем, 25-м туре.

Московское дерби закончилось со счетом 2:2.

ЦСКА вышел вперед благодаря голам Невены Дамьянович и Милены Николич, «Спартак» во втором тайме сравнял усилиями Натальи Машиной и Тияны Филипович.

С 81-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве.

«Спартак» набрал 61 очко и досрочно стал чемпионом. Созданный в 2023 году женский клуб «красно-белых» участвовал в Суперлиге второй раз.

У ЦСКА 57 очков и второе место.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анна Сатдинова
ФК Спартак Москва ФК ЦСКА
