Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед

Витор Перейра (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Занимающий последнее место в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» объявил об отставке главного тренера Витора Перейры.

Перейра возглавлял клуб с декабря 2024 года, а в сентябре 2025-го продлил контракт на три сезона.

У «Вулверхэмптона» две ничьи и восемь поражений в десяти турах АПЛ. Команда проиграла три последних матча в турнире.

Тренировками команды до назначения нового тренера будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер из молодежной и юношеской команд.