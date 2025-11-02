Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед
Занимающий последнее место в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» объявил об отставке главного тренера Витора Перейры.
Перейра возглавлял клуб с декабря 2024 года, а в сентябре 2025-го продлил контракт на три сезона.
У «Вулверхэмптона» две ничьи и восемь поражений в десяти турах АПЛ. Команда проиграла три последних матча в турнире.
Тренировками команды до назначения нового тренера будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер из молодежной и юношеской команд.
