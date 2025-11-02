 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед

«Вулверхэмптон» уволил главного тренера спустя 10 матчей без побед в АПЛ
Витор Перейра 18 сентября продлил контракт с «Вулверхэмптоном» на три года, но был отправлен в отставку из-за неудачного начала сезона
Витор Перейра
Витор Перейра (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Занимающий последнее место в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» объявил об отставке главного тренера Витора Перейры.

Перейра возглавлял клуб с декабря 2024 года, а в сентябре 2025-го продлил контракт на три сезона.

У «Вулверхэмптона» две ничьи и восемь поражений в десяти турах АПЛ. Команда проиграла три последних матча в турнире.

Тренировками команды до назначения нового тренера будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер из молодежной и юношеской команд.

Анна Сатдинова
Английская премьер-лига (АПЛ)
