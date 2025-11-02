РФС объяснил, почему гол «Ростова» изучали почти 10 минут перед отменой
Арбитры долго изучали видеозаписи отмененного гола футболиста «Ростова» Егора Голенкова, поскольку ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.
«Акрон» 1 ноября победил «Ростов» со счетом 1:0 в гостевом матче 14-го тура. Мяч на 79-й забил Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. У «Ростова» Голенков сравнял счет на 82-й, но гол отменили уже в компенсированное время из-за офсайда.
«Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. <...> Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — отметили в службе коммуникаций РФС.
Позднее в этом матче VAR отменила еще один гол «Ростова».
У «Ростова» трехматчевая серия без побед в РПЛ.
