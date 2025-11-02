РФС объяснил, почему гол «Ростова» изучали почти 10 минут перед отменой

«Ростов» сравнял счет на 82-й минуте матча с «Акроном», арбитрам VAR потребовалось почти 10 минут, что отменить гол. В РФС объяснили, что судьи искали точный ракурс в кадрах трансляции

Егор Голенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Арбитры долго изучали видеозаписи отмененного гола футболиста «Ростова» Егора Голенкова, поскольку ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

«Акрон» 1 ноября победил «Ростов» со счетом 1:0 в гостевом матче 14-го тура. Мяч на 79-й забил Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. У «Ростова» Голенков сравнял счет на 82-й, но гол отменили уже в компенсированное время из-за офсайда.

«Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. <...> Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — отметили в службе коммуникаций РФС.

Позднее в этом матче VAR отменила еще один гол «Ростова».

У «Ростова» трехматчевая серия без побед в РПЛ.