В Испании узнали о планах Гарри Кейна перейти в «Барселону»

Испанский портал Sport узнал, что Кейн может покинуть «Баварию» предстоящим летом. Футболиста можно будет выкупить у мюнхенского клуба за €65 млн

Гарри Кейн (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Английский нападающий Гарри Кейн рассматривает возможность уйти из «Баварии» в «Барселону» следующим летом, но примет решение только к концу сезона, пишет Sport.es.

Контракт 32-летнего Кейна с «Баварией», за которую он играет с 2023-го, предусматривает возможность выкупа следующим летом за €65 млн.

В этом сезоне Кейн забил 15 голов в 22 матчах.

В Кейне также заинтересован «Тоттенхэм» и несколько саудовских команд.

В 2022-м в «Барселону» из «Баварии» перешел Роберт Левандовски, который стал одним из лидеров команды.