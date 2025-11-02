В Испании узнали о планах Гарри Кейна перейти в «Барселону»
Английский нападающий Гарри Кейн рассматривает возможность уйти из «Баварии» в «Барселону» следующим летом, но примет решение только к концу сезона, пишет Sport.es.
Контракт 32-летнего Кейна с «Баварией», за которую он играет с 2023-го, предусматривает возможность выкупа следующим летом за €65 млн.
В этом сезоне Кейн забил 15 голов в 22 матчах.
В Кейне также заинтересован «Тоттенхэм» и несколько саудовских команд.
В 2022-м в «Барселону» из «Баварии» перешел Роберт Левандовски, который стал одним из лидеров команды.
