«Оренбург» впервые с августа победил в РПЛ
«Оренбург» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ), победив в 14-м туре «Сочи» со счетом 3:1.
У хозяев поля забили Эмирджан Гюрлюк (9-я минута) и Хорди Томпсон (62). Еще один мяч на 37-й минуте влетел в ворота «Сочи» от их игрока Михаила Игнатова. В начале второго тайма у «Оренбурга» не засчитали гол Гедеона Гузины из-за офсайда.
У гостей забил Франсуа Камано (40).
«Оренбург» выиграл первый матч в РПЛ с 17 августа (с «Акроном» — 2:1) и занимает 14-е место в таблице с 11 очками.
У «Сочи» 8 очков и 15-е место.
В 15-м туре «Оренбург» 9 ноября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Сочи» 8 ноября примет «Ростов».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка