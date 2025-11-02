«Оренбург» впервые с августа победил в РПЛ

«Оренбург» обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Победным для хозяев стал автогол Игнатова

Эмирджан Гюрлюк и Хорди Томпсон (слева направо) (Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»)

«Оренбург» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ), победив в 14-м туре «Сочи» со счетом 3:1.

У хозяев поля забили Эмирджан Гюрлюк (9-я минута) и Хорди Томпсон (62). Еще один мяч на 37-й минуте влетел в ворота «Сочи» от их игрока Михаила Игнатова. В начале второго тайма у «Оренбурга» не засчитали гол Гедеона Гузины из-за офсайда.

У гостей забил Франсуа Камано (40).

«Оренбург» выиграл первый матч в РПЛ с 17 августа (с «Акроном» — 2:1) и занимает 14-е место в таблице с 11 очками.

У «Сочи» 8 очков и 15-е место.

В 15-м туре «Оренбург» 9 ноября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Сочи» 8 ноября примет «Ростов».