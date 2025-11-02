В НХЛ канадца унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым

Защитника «Торонто» унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым

Защитник «Торонто» Танев столкнулся с Матвеем Мичковым в третьем периоде и не смог покинуть лед без помощи медиков. Канадец пропустил четыре предыдущие игры из-за травмы

Матвей Мичков (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Канадский защитник «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев покинул лед на носилках и попал в больницу после силового приема российского форварда «Филадельфия Флайерз» Матвея Мичкова, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Торонто» в гостях победил «Филадельфию» со счетом 5:2.

В третьем периоде Танев спиной столкнулся с Мичковым, после чего упал на лед и не смог покинуть площадку самостоятельно.

Россиянину дали двухминутный штраф.

Танев пропустил предыдущие четыре игры из-за травмы. Тренер «Торонто» Крейг Беруби сказал, что Танев был в состоянии двигаться и говорить и с ним все должно быть в порядке, но сначала его обследуют в больнице.

У 20-летнего Мичкова гол и пять передач в 11 матчах сезона.