Тарасенко признали одним из лучших игроков дня в НХЛ
Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Владимир Тарасенко занял третье место в списке лучших игроков дня в НХЛ после победы над «Ванкувер Кэнакс» (5:2). Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко открыл счет в матче и сделал две результативные передачи. Он впервые с апреля 2024-го набрал три очка за игру.
Второй звездой дня стал канадский форвард «Нью-Джерси Девилз» Доусон Мерсер, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Мерсер стал всего вторым игроком в истории клуба после россиянина Александра Семака (в 1993 году), как минимум дважды за игру забившим в меньшинстве.
Лучшим игроком дня назвали швейцарского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Филиппа Курашева, который забил два гола, в том числе победный, в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 после овертайма).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка