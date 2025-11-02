Тарасенко признали одним из лучших игроков дня в НХЛ

Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ за гол и две передачи

Тарасенко впервые за полтора года набрал три очка за матч и стал третьей звездой дня. В тройку лучших игроков также вошли Курашев из «Сан-Хосе» и повторивший клубный рекорд Семака Мерсер из «Нью-Джерси».

Владимир Тарасенко (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Владимир Тарасенко занял третье место в списке лучших игроков дня в НХЛ после победы над «Ванкувер Кэнакс» (5:2). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко открыл счет в матче и сделал две результативные передачи. Он впервые с апреля 2024-го набрал три очка за игру.

Второй звездой дня стал канадский форвард «Нью-Джерси Девилз» Доусон Мерсер, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Мерсер стал всего вторым игроком в истории клуба после россиянина Александра Семака (в 1993 году), как минимум дважды за игру забившим в меньшинстве.

Лучшим игроком дня назвали швейцарского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Филиппа Курашева, который забил два гола, в том числе победный, в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 после овертайма).