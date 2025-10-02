 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Рома» не реализовала три пенальти и упустила ничью в матче Лиги Европы

Голкипер «Лилля» отразил три попытки пенальти «Ромы» в конце матча Лиги Европы
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля». У «Ромы» в концовке матча два пенальти не забил украинец Артем Довбик, и один — аргентинец Матиас Суле
Фото: Paolo Bruno / Getty Images
Фото: Paolo Bruno / Getty Images

Итальянская «Рома» дома проиграла французскому «Лиллю» со счетом 0:1 в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

Единственный гол забил Хаукон Арнар Харальдссон на 6-й минуте встречи.

На 82-й минуте матча у итальянцев были шансы отыграться, но голкипер французского клуба Берке Озер отразил два пенальти, пробитые украинцем Артемом Довбиком.

На 85-й минуте вратарь также отразил пенальти аргентинца Матиасом Суле. Первые две попытки пришлось перебить из-за того, что Озер вышел из ворот раньше времени, что является нарушением.

«Лилль» одержал свою вторую победу в общем этапе Лиги Европы. В первом туре французская команда дома обыграла норвежский «Бранн» со счетом 2:1. «Рома» же на выезде победила французскую «Ниццу» (2:1).

В турнире участвуют 36 клубов. На первом этапе все команды сыграют по восемь матчей — по четыре дома и четыре в гостях. Все участники объединены в общую таблицу: первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, пройдут в плей-офф через стыковые матчи. Такой формат проведения Лиги Европы используется с прошлого сезона.

В следующем туре, 23 октября, «Лилль» примет греческий ПАОК. В этот же день «Рома» встретится с чешской «Викторией».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Европы Лилль пенальти Италия Франция
