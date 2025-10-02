«Рома» не реализовала три пенальти и упустила ничью в матче Лиги Европы
Итальянская «Рома» дома проиграла французскому «Лиллю» со счетом 0:1 в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
Единственный гол забил Хаукон Арнар Харальдссон на 6-й минуте встречи.
На 82-й минуте матча у итальянцев были шансы отыграться, но голкипер французского клуба Берке Озер отразил два пенальти, пробитые украинцем Артемом Довбиком.
На 85-й минуте вратарь также отразил пенальти аргентинца Матиасом Суле. Первые две попытки пришлось перебить из-за того, что Озер вышел из ворот раньше времени, что является нарушением.
«Лилль» одержал свою вторую победу в общем этапе Лиги Европы. В первом туре французская команда дома обыграла норвежский «Бранн» со счетом 2:1. «Рома» же на выезде победила французскую «Ниццу» (2:1).
В турнире участвуют 36 клубов. На первом этапе все команды сыграют по восемь матчей — по четыре дома и четыре в гостях. Все участники объединены в общую таблицу: первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, пройдут в плей-офф через стыковые матчи. Такой формат проведения Лиги Европы используется с прошлого сезона.
В следующем туре, 23 октября, «Лилль» примет греческий ПАОК. В этот же день «Рома» встретится с чешской «Викторией».
