Худшая команда КХЛ прервала девятиматчевую серию поражений

«Лада» прервала девятиматчевую серию поражений в КХЛ
Замыкающая турнирную таблицу КХЛ «Лада» обыграла в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 4:1, одержав первую победу с 8 сентября
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тольяттинская «Лада» одержала вторую победу с начала сезона КХЛ, обыграв в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 4:1.

У гостей шайбы забросили Данил Башкиров (20-я минута), Никита Михайлов (41), Андрей Алтыбармакян (58) и Райли Савчук (59).

У «Нефтехимика» отличился Евгений Митякин (36).

«Лада» победила впервые за десять матчей и с пятью очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции и всего чемпионата.

У «Нефтехимика» прервалась четырехматчевая победная серия, команда занимает третье место в Восточной конференции.

