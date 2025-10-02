Худшая команда КХЛ прервала девятиматчевую серию поражений
Тольяттинская «Лада» одержала вторую победу с начала сезона КХЛ, обыграв в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 4:1.
У гостей шайбы забросили Данил Башкиров (20-я минута), Никита Михайлов (41), Андрей Алтыбармакян (58) и Райли Савчук (59).
У «Нефтехимика» отличился Евгений Митякин (36).
«Лада» победила впервые за десять матчей и с пятью очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции и всего чемпионата.
У «Нефтехимика» прервалась четырехматчевая победная серия, команда занимает третье место в Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов