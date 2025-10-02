Погиб один из лучших бомбардиров Кубка России в сезоне 2010/11 Бондаренко
Бывший нападающий «Ротора» Максим Бондаренко трагически погиб 2 октября на 45-м году жизни, сообщила пресс-служба волгоградского футбольного клуба.
Причину смерти в клубе не назвали.
Бондаренко был воспитанником «Ротора», также на протяжении карьеры играл за «Факел», «Балтику», «Орел», «Олимпию» и «Сахалин».
В 2002 году Бондаренко стал лучшим бомбардиром турнира дублеров РФПЛ с 16 голами.
В составе «Сахалина» Бондаренко в сезоне 2010/11 забил четыре гола в Кубке России, разделив лидерство в списке лучших бомбардиров с игроком ЦСКА Сейду Думбия.
