Погиб один из лучших бомбардиров Кубка России в сезоне 2010/11 Бондаренко

Погиб один из лучших бомбардиров Кубка России в сезоне 2010/11 Максим Бондаренко

Максим Бондаренко (Фото: vk.com/fc.rotor)

Бывший нападающий «Ротора» Максим Бондаренко трагически погиб 2 октября на 45-м году жизни, сообщила пресс-служба волгоградского футбольного клуба.

Причину смерти в клубе не назвали.

Бондаренко был воспитанником «Ротора», также на протяжении карьеры играл за «Факел», «Балтику», «Орел», «Олимпию» и «Сахалин».

В 2002 году Бондаренко стал лучшим бомбардиром турнира дублеров РФПЛ с 16 голами.

В составе «Сахалина» Бондаренко в сезоне 2010/11 забил четыре гола в Кубке России, разделив лидерство в списке лучших бомбардиров с игроком ЦСКА Сейду Думбия.