Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,65 x 3,85 2 5,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 100 x 21 2 1,02 Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,8 x 3,8 2 2,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Зенит 1 7 x 4,9 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Крылья Советов 1 1,85 x 3,65 2 4,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Сандерленд 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,93 x 3,55 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,5 x 56 2 2,66 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт
0

Погиб один из лучших бомбардиров Кубка России в сезоне 2010/11 Бондаренко

Бывший форвард «Ротора», «Балтики» и «Факела» Максим Бондаренко умер в возрасте 44 лет, причины смерти не уточняются. В 2011 году Бондаренко разделил лидерство по голам в Кубке России с Сейду Думбия из ЦСКА
Максим Бондаренко
Максим Бондаренко (Фото: vk.com/fc.rotor)

Бывший нападающий «Ротора» Максим Бондаренко трагически погиб 2 октября на 45-м году жизни, сообщила пресс-служба волгоградского футбольного клуба.

Причину смерти в клубе не назвали.

Бондаренко был воспитанником «Ротора», также на протяжении карьеры играл за «Факел», «Балтику», «Орел», «Олимпию» и «Сахалин».

В 2002 году Бондаренко стал лучшим бомбардиром турнира дублеров РФПЛ с 16 голами.

В составе «Сахалина» Бондаренко в сезоне 2010/11 забил четыре гола в Кубке России, разделив лидерство в списке лучших бомбардиров с игроком ЦСКА Сейду Думбия.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Факел ФК Балтика ФК Ротор
