Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» победило «Ростов» по пенальти в Кубке России

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России в серии пенальти.

Основное время игры в Каспийске завершилось со счетом 1:1.

У гостей счет на 33-й минуте открыл Даниил Шанталий.

«Динамо» ответило мячом Темиркана Сундукова на 64-й.

В серии пенальти точнее были игроки хозяев — 4:2.

Махачкалинский клуб ранее гарантировал себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ» (верхней сетки плей-офф). Дагестанская команда выиграла пятый матч турнира подряд и лидирует в группе C.

У «Ростова» четвертое поражение в пяти играх и третье место.

В заключительном туре «Ростов» 22 октября примет «Пари НН», а «Динамо» днем ранее сыграет со «Спартаком».