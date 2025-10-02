Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России в серии пенальти.
Основное время игры в Каспийске завершилось со счетом 1:1.
У гостей счет на 33-й минуте открыл Даниил Шанталий.
«Динамо» ответило мячом Темиркана Сундукова на 64-й.
В серии пенальти точнее были игроки хозяев — 4:2.
Махачкалинский клуб ранее гарантировал себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ» (верхней сетки плей-офф). Дагестанская команда выиграла пятый матч турнира подряд и лидирует в группе C.
У «Ростова» четвертое поражение в пяти играх и третье место.
В заключительном туре «Ростов» 22 октября примет «Пари НН», а «Динамо» днем ранее сыграет со «Спартаком».
