Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы
ФИФА не может решить геополитические проблемы, но может и должна продвигать футбол по всему миру, заявил на заседании совета организации ее президент Джанни Инфантино. Его слова приводит пресс-служба ФИФА.
В организации отметили, что Инфантино подчеркнул важность укрепления мира и единства, «особенно в контексте текущей ситуации в секторе Газа».
В повестке дня совета не было вопроса об Израиле, к отстранению которого ФИФА и УЕФА призывали в ООН.
УЕФА, как писала The Guardian, на этой неделе был близок к отстранению израильских команд от некоторых турниров под своей эгидой, но этот вопрос был отложен после мирного плана Дональда Трампа.
Сборная Израиля 11 октября возобновит участие в квалификационном турнире чемпионата мира 2026 года — ей предстоит матч с норвежцами.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.
