Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы

В повестку совета ФИФА не включили вопрос об Израиле, но в своем заявлении Инфантино призвал укреплять «мир и единство», особенно в контексте ситуации в секторе Газа. УЕФА мог отстранить Израиль на этой неделе, но вопрос отложили

Джанни Инфантино (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

ФИФА не может решить геополитические проблемы, но может и должна продвигать футбол по всему миру, заявил на заседании совета организации ее президент Джанни Инфантино. Его слова приводит пресс-служба ФИФА.

В организации отметили, что Инфантино подчеркнул важность укрепления мира и единства, «особенно в контексте текущей ситуации в секторе Газа».

В повестке дня совета не было вопроса об Израиле, к отстранению которого ФИФА и УЕФА призывали в ООН.

УЕФА, как писала The Guardian, на этой неделе был близок к отстранению израильских команд от некоторых турниров под своей эгидой, но этот вопрос был отложен после мирного плана Дональда Трампа.

Сборная Израиля 11 октября возобновит участие в квалификационном турнире чемпионата мира 2026 года — ей предстоит матч с норвежцами.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.