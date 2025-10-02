 Перейти к основному контенту
«Зенит» продлил контракт с Мантуаном

«Зенит» продлил контракт с Мантуаном до 2030 года
Новое соглашение с полузащитником рассчитано до 2030 года. Бразилец выиграл с «Зенитом» два чемпионата России, Кубок и два Суперкубка
Густаво Мантуан
Густаво Мантуан (Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»)

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Густаво Мантуаном до 2030 года.

Мантуан стал игроком «Зенита» летом 2022 года — сначала на правах аренды, а спустя год на полноценной основе.

Всего игрок провел за команду 116 матчей, забил 15 мячей и сделал 12 голевых передач.

На счету Мантуана два титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны.

В этом сезоне «Зенит» после десяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит
