«Зенит» продлил контракт с Мантуаном до 2030 года

Новое соглашение с полузащитником рассчитано до 2030 года. Бразилец выиграл с «Зенитом» два чемпионата России, Кубок и два Суперкубка

Густаво Мантуан (Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»)

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Густаво Мантуаном до 2030 года.

Мантуан стал игроком «Зенита» летом 2022 года — сначала на правах аренды, а спустя год на полноценной основе.

Всего игрок провел за команду 116 матчей, забил 15 мячей и сделал 12 голевых передач.

На счету Мантуана два титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны.

В этом сезоне «Зенит» после десяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.