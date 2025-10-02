«Зенит» продлил контракт с Мантуаном
Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Густаво Мантуаном до 2030 года.
Мантуан стал игроком «Зенита» летом 2022 года — сначала на правах аренды, а спустя год на полноценной основе.
Всего игрок провел за команду 116 матчей, забил 15 мячей и сделал 12 голевых передач.
На счету Мантуана два титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны.
В этом сезоне «Зенит» после десяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов