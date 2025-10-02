Азербайджан и Узбекистан примут молодежный ЧМ-2027 по футболу

Турнир проводится каждые два года, в нем участвуют 24 сборные

Фото: Michael Bradley / Getty Images

Совет ФИФА утвердил проведение молодежного (юноши до 20 лет) чемпионата мира по футболу в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X.

В Футбольной ассоциации Узбекистана заявили, что за последние годы страна успешно провела ряд крупных футбольных мероприятий, в частности чемпионат мира по футзалу в 2024-м, и накопила ценный организационный опыт.

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана поблагодарили главу ФИФА Джанни Инфантино и совет организации за доверие. Сборная страны впервые сыграет в финальной части турнира.

Турнир проводится раз в два года. Самой титулованной является сборная Аргентины (шесть побед), действующий чемпион — Уругвай. Первый турнир в 1977-м выиграла сборная СССР.

В 2025 году чемпионат с участием 24 сборных принимает Чили.