Азербайджан и Узбекистан примут молодежный ЧМ-2027 по футболу
Совет ФИФА утвердил проведение молодежного (юноши до 20 лет) чемпионата мира по футболу в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X.
В Футбольной ассоциации Узбекистана заявили, что за последние годы страна успешно провела ряд крупных футбольных мероприятий, в частности чемпионат мира по футзалу в 2024-м, и накопила ценный организационный опыт.
В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана поблагодарили главу ФИФА Джанни Инфантино и совет организации за доверие. Сборная страны впервые сыграет в финальной части турнира.
Турнир проводится раз в два года. Самой титулованной является сборная Аргентины (шесть побед), действующий чемпион — Уругвай. Первый турнир в 1977-м выиграла сборная СССР.
В 2025 году чемпионат с участием 24 сборных принимает Чили.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов