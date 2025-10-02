 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 7 x 4,7 2 1,45 Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,9 x 3,85 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Зенит 1 7,1 x 4,9 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Крылья Советов 1 1,85 x 3,65 2 4,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Сандерленд 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,93 x 3,55 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,5 x 56 2 2,66 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Азербайджан и Узбекистан примут молодежный ЧМ-2027 по футболу

ФИФА: Азербайджан и Узбекистан примут молодежный ЧМ-2027
Турнир проводится каждые два года, в нем участвуют 24 сборные
Фото: Michael Bradley / Getty Images
Фото: Michael Bradley / Getty Images

Совет ФИФА утвердил проведение молодежного (юноши до 20 лет) чемпионата мира по футболу в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X.

В Футбольной ассоциации Узбекистана заявили, что за последние годы страна успешно провела ряд крупных футбольных мероприятий, в частности чемпионат мира по футзалу в 2024-м, и накопила ценный организационный опыт.

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана поблагодарили главу ФИФА Джанни Инфантино и совет организации за доверие. Сборная страны впервые сыграет в финальной части турнира.

Турнир проводится раз в два года. Самой титулованной является сборная Аргентины (шесть побед), действующий чемпион — Уругвай. Первый турнир в 1977-м выиграла сборная СССР.

В 2025 году чемпионат с участием 24 сборных принимает Чили.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Азербайджан Узбекистан
Материалы по теме
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026
Спорт
ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026
Спорт
Ole узнала, что ФИФА поддержит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 19:33
Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях
РАДИО
 Финансы, 19:28
Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост Спорт, 19:24
Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла Политика, 19:24
Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому Общество, 19:21
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы Спорт, 19:20
Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России Политика, 19:17
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку Политика, 19:12
На месте первой стройки метро в Москве открыли монумент метростроителям Недвижимость, 19:11
Путин назвал Украину «картой» в игре Запада Политика, 19:07
FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:03