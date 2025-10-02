На Камчатке 11-летняя биатлонистка случайно выстрелила другой девочке в глаз

На Камчатке юная биатлонистка случайно попала другой девочке в глаз

Инцидент произошел 1 октября на тренировке по биатлону в спортшколе Петропавловска-Камчатского. Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Во время тренировки в спортшколе Петропавловска-Камчатского 11-летняя спортсменка, отрабатывая упражнения по стрельбе, непроизвольно выстрелила в 12-летнюю девочку, которая получила травму правого глаза. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 1 октября.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.