На Камчатке юная биатлонистка случайно попала другой девочке в глаз
Во время тренировки в спортшколе Петропавловска-Камчатского 11-летняя спортсменка, отрабатывая упражнения по стрельбе, непроизвольно выстрелила в 12-летнюю девочку, которая получила травму правого глаза. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Камчатскому краю.
Инцидент произошел 1 октября.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
