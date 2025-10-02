 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Вице-чемпион мира по хоккею Каралахти снова попался на наркотиках

Бывшего защитника сборной Финляндии Йере Каралахти задержали по делу о наркотиках, ему грозит до десяти лет заключения, но он вину не признает. Ранее финский хоккеист дважды получал условные приговоры за наркотики
Йере Каралахти
Йере Каралахти (Фото: Kellie Landis / Allsport / Getty Images)

Многократный призер чемпионатов мира в составе сборной Финляндии, бывший защитник минского «Динамо» Йере Каралахти был задержан утром 2 октября по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Об этом сообщило Yle.

Адвокат 50-летнего Каралахти заявил, что бывший хоккеист отрицает свою вину.

По данным следствия, преступление было совершено в период с начала июня по конец сентября, но каких-либо подробностей адвокат не привел.

Связанные с наркотиками преступления могут считаться в Финляндии тяжкими в зависимости от опасности вещества, его количества, получаемой финансовой выгоды, наличия организованной группировки, распространения среди несовершеннолетних, отмечает Helsingin Sanomat.

Ilta Sanomat пишет, что Каралахти грозит до десяти лет заключения.

Ранее хоккеисту уже выносили приговоры по делу о наркотиках. В сезоне 1996/97 его уличили в употреблении и хранении наркотиков. Он получил три месяца условно, его выгнали из финской лиги.

В НХЛ карьера финна продлилась только три сезона (до 2002 года) из-за того, что он регулярно проваливал тесты на алкоголь и отказывался от программы помощи игрокам.

Каралахти вернулся в Финляндию и играл за ХИФК, пока в 2007-м не пропал в концовке сезона и не пропустил матч за бронзу, вскоре его выгнали из клуба.

В 2008-м хоккеисту дали год и восемь месяцев условно за наркотики, его обвиняли в ввозе крупной партии амфетамина из Эстонии.

Каралахти — серебряный призер чемпионатов мира 1998, 1999 и 2014 годов, играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз», а в КХЛ — за минское «Динамо» и «Йокерит».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

