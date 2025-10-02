 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,68 x 3,9 2 5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 6,3 x 4,5 2 1,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,9 x 3,85 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Зенит 1 7,1 x 5 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Крылья Советов 1 1,85 x 3,65 2 4,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Сандерленд 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,93 x 3,55 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,5 x 56 2 2,66 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары

В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за «опасности жары»
Во время гонки в Сингапуре ожидается жара выше 31 градуса, пилоты ощущают ее как 50-градусную. Согласно новым правилам, гонщики смогут использовать специальные охлаждающие жилеты
Чемпион F1 Макс Ферстаппен на Гран-при Сингапура в 2024 году
Чемпион F1 Макс Ферстаппен на Гран-при Сингапура в 2024 году (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Пилотам «Формулы-1» на предстоящем Гран-при Сингапура, где ожидается жара выше 31 градуса, придется иметь в болидах специальные охлаждающие жилеты или использовать балласт для компенсации разницы в весе, сообщает Reuters.

Гран-при Сингапура проходит в темное время суток, но в условиях высокой влажности, из-за чего пилоты ощущают жару в кабине как 50-градусную. Правило об использовании специального снаряжения применяется впервые.

Международная автомобильная федерация (FIA) начала разрабатывать технологии охлаждения для гонщиков после Гран-при Катара в 2023 году, когда некоторым пилотам потребовалась медицинская помощь из-за жары.

Гонщик Williams Карлос Сайнс-младший признался, что их охлаждающая система пока не сможет работать на протяжении всей гонки, но ее может хватить на час.

Гонка пройдет 5 октября.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Формула-1 Сингапур
Материалы по теме
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1»
Спорт
Грожан вернется за руль болида F1 впервые после аварии с участием Квята
Спорт
Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков адресовал правительству вопросы о поставках бензина Экономика, 14:54
Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам Общество, 14:52
МИК и X5 будут вместе тестировать решения столичных стартапов в ретейле Отрасли, 14:42
Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси Общество, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары Спорт, 14:38
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане Общество, 14:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Бюджет покупки жилья в новостройках Москвы подскочил на четверть за год Недвижимость, 14:35
FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи Общество, 14:33
В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж Общество, 14:31
FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет Политика, 14:29
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развить Стиль, 14:29
В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте Общество, 14:26
В Приднестровье ввели режим экономии газа Политика, 14:21