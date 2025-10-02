В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары

В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за «опасности жары»

Во время гонки в Сингапуре ожидается жара выше 31 градуса, пилоты ощущают ее как 50-градусную. Согласно новым правилам, гонщики смогут использовать специальные охлаждающие жилеты

Чемпион F1 Макс Ферстаппен на Гран-при Сингапура в 2024 году (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Пилотам «Формулы-1» на предстоящем Гран-при Сингапура, где ожидается жара выше 31 градуса, придется иметь в болидах специальные охлаждающие жилеты или использовать балласт для компенсации разницы в весе, сообщает Reuters.

Гран-при Сингапура проходит в темное время суток, но в условиях высокой влажности, из-за чего пилоты ощущают жару в кабине как 50-градусную. Правило об использовании специального снаряжения применяется впервые.

Международная автомобильная федерация (FIA) начала разрабатывать технологии охлаждения для гонщиков после Гран-при Катара в 2023 году, когда некоторым пилотам потребовалась медицинская помощь из-за жары.

Гонщик Williams Карлос Сайнс-младший признался, что их охлаждающая система пока не сможет работать на протяжении всей гонки, но ее может хватить на час.

Гонка пройдет 5 октября.