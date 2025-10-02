 Перейти к основному контенту
Спорт
В Дагестане тренера по борьбе заподозрили в убийстве сына любовницы

В Дагестане тренера по вольной борьбе заподозрили в убийстве сына любовницы
В СК сообщили, что два жителя Дербента избили, вывезли за город и застрелили 18-летнего мужчину. В минспорте Дагестана заявили, что речь о местном тренере по борьбе. РЕН ТВ и Shot пишут, что убитым был сын любовницы тренера

Дагестанского тренера по вольной борьбе Рамиса Абдулкадирова подозревают в убийстве, его допрашивают силовики, сообщил «Матч ТВ» заместитель министра спорта республики Будун Будунов.

По словам Будунова, Абдулкадиров работал в дербентской спортивной школе, и «это все, что о нем можно сказать».

Ранее в четверг РЕН ТВ, телеграм-каналы Shot и «112» сообщили, что Абдулкадиров и его сын убили молодого человека и закопали его тело. Погибшим оказался сын любовницы тренера, который был против этих отношений.

СУ СК по Дагестану в четверг сообщило, что в Дербенте в отношении двух жителей было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

По версии следствия, 28 сентября в ходе конфликта два местных жителя сначала избили 18-летнего погибшего руками и ногами, а потом связали, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города, где один из них выстрелил в мужчину из ружья, после чего закопал тело.

Один из подозреваемых задержан, следствие попросит отправить его под арест.

