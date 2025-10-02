В Дагестане тренера по борьбе заподозрили в убийстве сына любовницы
Дагестанского тренера по вольной борьбе Рамиса Абдулкадирова подозревают в убийстве, его допрашивают силовики, сообщил «Матч ТВ» заместитель министра спорта республики Будун Будунов.
По словам Будунова, Абдулкадиров работал в дербентской спортивной школе, и «это все, что о нем можно сказать».
Ранее в четверг РЕН ТВ, телеграм-каналы Shot и «112» сообщили, что Абдулкадиров и его сын убили молодого человека и закопали его тело. Погибшим оказался сын любовницы тренера, который был против этих отношений.
СУ СК по Дагестану в четверг сообщило, что в Дербенте в отношении двух жителей было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.
По версии следствия, 28 сентября в ходе конфликта два местных жителя сначала избили 18-летнего погибшего руками и ногами, а потом связали, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города, где один из них выстрелил в мужчину из ружья, после чего закопал тело.
Один из подозреваемых задержан, следствие попросит отправить его под арест.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов