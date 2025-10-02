Томас Мюллер побил рекорд по титулам среди немецких футболистов

Томас Мюллер в составе «Ванкувер Уайткэпс» стал чемпионом Канады. Этот 35-й титул в его карьере позволил ему превзойти результат Тони Крооса (34)

Немецкий футболист Томас Мюллер (Фото: Rich Lam / Getty Images)

Футболист «Ванкувер Уайткэпс» и бывший игрок сборной Германии Томас Мюллер установил новый рекорд, став самым титулованным немецким игроком в истории.

В ночь на четверг он стал победителем чемпионата Канады, одержав победу в финале над «Ванкувером» со счетом 4:2. В этом матче Мюллер отметился голом с пенальти и голевой передачей.

Этот титул стал 35-м в его карьере. Весной этого года Мюллер сравнялся по количеству титулов с Тони Кроосом (34), а теперь он обошел его и установил новый рекорд. Кроос завершил карьеру в 2024 году.

36-летний Мюллер присоединился к канадскому клубу в августе, подписав контракт до конца сезона 2025/26, после многолетней карьеры в мюнхенской «Баварии».

За свою карьеру футболист 13 раз выигрывал бундеслигу, что делает его рекордсменом турнира по этому показателю. Также он завоевал Суперкубок Германии (8), Кубок Германии (6), Лигу чемпионов (2), клубный чемпионат мира (2) и Суперкубок УЕФА (2). В составе сборной Германии он выиграл Чемпионат мира в 2014 году.

В национальной команде он дебютировал в 2010 году. В 2024-м принял решение завершить выступления за сборную Германии.