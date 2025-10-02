В НХЛ канадский хоккеист получил максимальный штраф за удар россиянина
Канадский форвард «Оттавы» Ник Казинс оштрафован за неспортивное поведение по итогам предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля», сообщает пресс-служба лиги.
Во вторник, 30 сентября, «Оттава» на своем льду проиграла с разгромным счетом «Монреалю» (0:5). В третьем периоде Казинс ударил клюшкой по руке Демидова. Канадец был отправлен в штрафной бокс на две минуты, а россиянин досрочно покинул лед.
Казинса оштрафовали на максимально возможную сумму за подобное нарушение — $2 148,44.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
