В НХЛ канадский хоккеист получил максимальный штраф за удар россиянина

В НХЛ канадский хоккеист получил максимальный штраф за удар россиянина Демидова
В предсезонном матче Ник Казинс ударил клюшкой по руке Ивана Демидова. Россиянин досрочно завершил встречу
Российский форвард Иван Демидов&nbsp;
Российский форвард Иван Демидов  (Фото: AP)

Канадский форвард «Оттавы» Ник Казинс оштрафован за неспортивное поведение по итогам предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля», сообщает пресс-служба лиги.

Во вторник, 30 сентября, «Оттава» на своем льду проиграла с разгромным счетом «Монреалю» (0:5). В третьем периоде Казинс ударил клюшкой по руке Демидова. Канадец был отправлен в штрафной бокс на две минуты, а россиянин досрочно покинул лед.

Казинса оштрафовали на максимально возможную сумму за подобное нарушение — $2 148,44. 

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября. 

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

