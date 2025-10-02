 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

ПСЖ на последних минутах одержал волевую победу над «Барселоной»

Впервые в истории «Барселона» проиграла в еврокубках из-за гола на 90-й минуте
Фото: David Ramos/Getty Images
Фото: David Ramos/Getty Images

Испанская «Барселона» проиграла французскому «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе хозяев гол на счету Феррана Торреса (19-я минута), у гостей мячи забили Сенни Маюлу (38) и Гонсалу Рамуш (90).

Впервые в истории «Барселона» проиграла в еврокубках из-за гола на 90-й минуте

Маюлу в 19 лет впервые отличился голом в матче Лиги чемпионов.

«Барселона» поразила ворота в 45 -м матче подряд во всех турнирах. Это самая продолжительная результативная серия в истории «Барселоны». Предыдущий рекорд в 44 матча был установлен в период с ноября 1942 года по февраль 1944-го.

ПСЖ не смог рассчитывать на лидеров атаки — обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле, Хвичу Кварацхелию и Дезире Дуэ. Также в заявку на игру не попал капитан «ПСЖ» Маркиньос.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов был запасным вратарем.

«Барселона» не смогла рассчитывать на нападающего Рафинью, который вошел в топ-5 по итогам голосования за «Золотой мяч».

На счету ПСЖ шесть очков после двух туров, «Барселоны» — три.

Результаты других матчей дня

Азербайджанский «Карабах» обыграл дома «Копенгаген» со счетом 2:0 после сенсационной победы над «Бенфикой».

Команда входит в перовую шестерку команд со 100-процентным результатом. Выше только «Бавария», «Реал», ПСЖ, «Интер», «Арсенал» за счет лучшей разницы голов.

При этом стоимость состава «Карабаха» не превышает 25 млн евро, что меньше средней цены игрока стартового состава топ-5 команд.

По стоимости состава «Карабах» занимает предпоследнее место. Ниже только казахстанский «Кайрат» — 12,7 млн евро.

В других матчах лондонский «Арсенал» дома обыграл «Олимпиакос» (Пирей, Греция) со счетом 2:0, итальянский «Наполи» на своем поле одолел лиссабонский «Спортинг» (2:1), дортмундская «Боруссия» разгромила «Атлетик» из испанского Бильбао (4:1), а «Ньюкасл» на выезде — брюссельский «Юнион» (4:0).

Также три игры завершились вничью — между немецким «Байером» (Германия) — и нидерландским ПСВ (1:1), а также между испанским «Вильярреалом» и итальянским «Ювентусом» (2:2), «Монако» и английским «Манчестер Сити» (2:2).

В общем этапе ЛЧ выступает 36 клубов. Топ-8 выйдет в 1/8 финала, 9-24-е места в стыковой раунд.

